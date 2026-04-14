OSER: denuncian "vulnerabilidad institucional" y colapso en prestaciones

Jubilado de Iosper (actual OSER) formuló graves denuncias por irregiularidades internas y el deterioro de los servicios para los afiliados

Para el jubilado denunciante el desfinanciamiento de la obra social OSER condena a los trabajadores a un sistema de salud ineficiente y precario.

Rubén Albarenque, trabajador jubilado de Iosper (actual OSER) denunció la falta de reglamentación interna y el deterioro de los servicios de salud de la entidad, señalando que la incertidumbre administrativa expone tanto a empleados como a beneficiarios. En diálogo con La Mañana de la Red (88. 7 La Red Paraná) advirtió que la ausencia de un marco normativo claro para la nueva estructura organizativa generó un caos de "órdenes verbales contradictorias" que impide dar respuestas eficaces a las urgencias médicas.

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RUBEN ALBARENQUE

Crisis financiera y demoras en las prestaciones

Albarenque indicó que, en un periodo de aproximadamente diez meses, el ex Iosper enfrentó 5.520 amparos con embargo, lo que representó un costo de 15.000 millones de pesos. Esta judicialización masiva responde a demoras excesivas en la aprobación de servicios, donde prácticas que antes se autorizaban en una semana ahora pueden tardar hasta seis meses.

El afiliado relató casos críticos, como el de pacientes con fracturas que esperan meses por una prótesis o personas con enfermedades crónicas que no reciben sus insumos, viéndose obligadas a pagar sumas elevadas de su bolsillo o recurrir al hospital público ante la falta de reintegros efectivos.

Albarenque también hizo hincapié en graves irregularidades en la administración, mencionando denuncias judiciales contra la conducción por abandono de personas, uso de fondos para propaganda política y la compra de prótesis de mala calidad con sobreprecios de hasta el 500%. Asimismo, describió un ambiente de persecución laboral donde se produjeron despidos mediante "denuncias falsas y traslados de personal técnico especializado a tareas de limpieza o atención general como medida de castigo", dijo.

OSER

Un plan de vaciamiento del sistema solidario

Para el jubilado, este escenario no es accidental, sino que responde a un proyecto para destruir el sistema de salud solidario y favorecer a empresas de medicina prepaga. Albarenque concluyó que el desfinanciamiento de la obra social condena a los trabajadores a un sistema de salud ineficiente y precario.