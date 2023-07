Oro Verde: tejido solidario en el patio de la Facultad

Para participar como tejedor o tejedora se solicita llevar agujas de crochet Nº 4 o 5, colaborar con una madeja de lana semigorda o (en caso de no contar con lana) donar un alimento no perecedero. También se puede colaborar con lana o alimentos, aunque no se participe en la actividad.

Los gorros realizados por los asistentes serán donados al Centro de Salud de Oro Verde, mientras que los alimentos no perecederos serán entregados a la organización sin fines de lucro Suma de Voluntades.

Los interesados pueden concurrir este 6 de julio, de 13.30 a 17.30, al patio de los Lapachos de la FCA-UNER. Por informes: myriam.martinezdupont@uner.edu.ar.

La Tecnicatura Universitaria en Jardinería es una carrera de pregrado de modalidad virtural con apoyatura presencial y una cursada de 2 años y medio.

La formación de los Técnicos Universitarios en Jardinería procura la adquisición de habilidades para trabajar en el plano del diseño, además de capacidad de autogestión e interpretación de los fenómenos microecológicos de los jardines a intervenir. De este modo, la formación complementa de forma integral el cuidado de las especies, el área en el que se construyen y los elementos que están asociados. Esto incluye la importancia agroecológica del uso de recursos con el uso de especies nativas para el diseño del jardín como eje de sustentabilidad.