Oro Verde: asegura que la comuna le robó un terreno heredado de su padre

Oro Verde: asegura que la comuna le robó un terreno heredado Desde la comuna de Oro Verde aseguran que el padre de José Lemos donó al municipio un terreno en 2006, pero Lemos asegura que su padre murió en 1973 12 de abril 2023 · 13:58hs

José Lemos no tiene vivienda propia, vive hace once años en la casa de su hija en Rosario " de prestado" -define- y mientras tanto enfrenta un litigio legal con la Municipalidad de Oro Verde en reclamo de un terreno de 1.000 metros cuadrados que eran de su padre y que la comuna asegura que le fue donado. La explicación de Lemos es simple: la donación del terreno por parte de su padre se efectivizó en 2006 y el documento lleva su supuesta firma, ya que su padre falleció en 1973 y no le dan las cuentas. El martes el vecino se encadenó frente al municipio y decidió hacer pública su situación: “Devuelvan los terrenos”. “Los muertos no firman”, indicaban los carteles que pendían de su cuello. Fue recibido por el intendente Oscar Toledo: "Fue muy amable, culpó a otros y finalmente salió a los medios, pero no dijo nada de lo que me había prometido", sostuvo en diálogo con UNO.

encadenado municipalidad oro verde por terreno 2.jpg José Lemos no tiene casa propia. Desde la comuna de Oro Verde aseguran que su padre donó al municipio un terreno en 2006, pero su padre murió en 1973 "Si me tengo que encadenar cuatro meses, voy a llegar a las últimas consecuencias. Yo no tengo casa hoy porque contaba, como único heredero, con el terreno que mi padre compró en el año 1969, quería volver al lugar donde nací y en donde viví hasta los diez años. Ahora nos dicen que ese terreno la comuna lo quiere destinar a la construcción de viviendas sociales. Quieren regalar algo mío para que hagan viviendas para otros, no tiene sentido", dijo indignado.

El entrevistado detalló que su padre, en vida compró el terreno en Oro Verde y aseguró que él cuenta con todos los papeles y comprobantes. "Tras la muerte de mi padre yo recibí una convocatoria desde Paraná para que regularice el pago de los impuestos y así lo hice, incluso me realizaron un plan de pago. "Yo quería poner el terreno a mi nombre, ya con la idea de empezar a hacer mi casa, y en Catastro Municipal me dijeron que no era yo el propietario del terreno, porque había sido donado por mi padre a la comuna. Es claro que hubo falsificación de firmas, porque en 2006 mi padre ya había fallecido. Aparece la escribana Mercedes Maiztegui Marcó, como abogada de la comuna en ese momento, como aval del supuesto arreglo entre mi papá y representantes de la comuna", sostuvo. Los reclamos por el terreno se han realizado en las gestiones de Schmidt, Dumé, Del Castillo y en la actual a cargo Toledo. “Yo reclamé con todos vía legal y jamás me respondieron”. oro verde terreno.mp4 El terreno está ubicado en la zona conocida como El Triángular, en la zona rural de Oro Verde. "Hace 11 años que vengo luchando con esto. Ya perdí en dos instancias en el juicio que llevo adelante para recuperar lo que es mío y por eso ahora, en una tercera etapa, decido encadenarme y hacer visible la injusticia que estoy viviendo", dijo Lemos. El abogado que lo representa en Paraná es Bartolomé Gaggero. "El intendente me recibió, pero no resolvió nada. Sólo habló de culpas ajenas y aunque me dio la razón, en notas que después brindó a los medios, no dijo nada de lo que me había prometido", contó.