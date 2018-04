Nora Cortiñas llegó a Paraná en el Día de la Madre Tierra

Embed







Nora Cortiñas comparte la mesa de disertantes con el doctor Damián Verzeñassi y el biólogo Rafael Lajmanovich en el salón de calle Laprida 136. Los tres recibieron el reconocimiento anual Conciencia Abya yala 2018, que consistirá en sendas alfarerías de la artista Beatriz Traver Borny de Santángelo, con reminiscencias de la cultura Goya Malabrigo. En ese mismo encuentro se dará inicio a la Encuesta del Vivir Bien y Buen Convivir, organizada para este año por cuatro colectivos culturales.









La jornada tendrá su broche artístico a las 20.30 con una velada inolvidable bajo el título "Pachamama: el canto compartido". Consistirá en un Recital de Melipal (con afamados miembros de Los Trovadores) en La Vieja Usina, y con presencia de otros artistas locales: la voz de Lucrecia Brasseur, Flavio Valdez en la guitarra y el bandoneón de Gustavo Reynoso.





La jornada de conciencia y lucha ambiental es organizada por el Colectivo Trabajadores Por la Ventana, el Programa Por Una Nueva Economía, Humana y Sustentable de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, el Grupo de Reflexión Ambiental Mingaché, el centro de estudios Junta Abya yala por los Pueblos Libres –JAPL–, y cuenta con el apoyo y la invitación de Agmer y los militantes del programa Paren de Fumigar.





Nota relacionada:Se escucharon algunas buenas noticias en la Marcha de los Martes









lajman Lajmanovich. Uno de los primeros en alertar sobre los agrotóxicos.



Los homenajeados





Rafael C. Lajmanovich es un investigador del Conicet nacido en Paraná. Profesor Titular de la Cátedra de Ecotoxicología (ESS) en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (Universidad Nacional del Litoral), en el Paraje El Pozo, Santa Fe. Es uno de los científicos que primero alertó sobre los efectos de las sustancias químicas usadas en el agro a escala sobre la vida de las especies, principalmente anfibios.





Damian Verzeñassi. La defensa de la biodiversidad desde la Medicina.





Damián Verzeñassi es un médico paranaense, de la Cátedra de Ambiente y Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, es impulsor de los campamentos sanitarios en la región y fue el expositor argentino ante el juicio simbólico a Monsanto realizado en Europa.





Nora Morales de Cortiñas es psicóloga social, una de las cofundadoras de Madres de Plaza de Mayo, luchadora incansable por los derechos humanos y la biodiversidad y los emprendimientos colectivos.





Madre de Carlos Gustavo Cortiñas, detenido desaparecido en abril de 1977. Ejerce la docencia en la Universidad de Buenos Aires.





ESCUCHÁ el informe de Tirso Fiorotto





tirso.ogg







Dicen los organizadores de la distinción: "Para Nora y las Madres (como para nosotros) los derechos humanos no deben ser herramientas al servicio de valores occidentales para seguir imponiendo miradas dominantes, sino contribuciones para un despertar; perspectivas que contribuyan a los rebeldes a dar la lucha para poner algunos valores nefastos –el racismo en todas sus formas, el sexismo, el androcentrismo, el eurocentrismo, por ejemplo–, ponerlos bajo una prohibición perpetua, y para recuperar el lugar del humano junto al resto de los seres, como hermano y no como dueño y señor. Donde el poder no escucha, las Noras son todo oídos; donde el poder embiste, cavan trincheras; donde el poder hace desaparecer, alumbran y cobijan; donde el poder fragmenta y compra voluntades, amasan el pan común. Ser compañero, y no aceptar las tentaciones de los ladrones de riquezas y sueños: ese es el legado de las Noras. Y hacer del dolor más hondo la conciencia más noble y colectiva, con un sencillo pañal de bebé en la cabeza, hecho pañuelo y bandera. Todos son nuestros hijos".









Cruz del Sur





"Melipal" (Cruz del sur, en idioma mapuche), es u ngrupo vocal creado en 1982 por Eduardo Hernán Gómez, quien fuera también el bajo, arreglador y director de "Los Trovadores". Sus integrantes actuales son: Eduardo Impellizzeri (primer tenor), Abel Schaller (segundo tenor), Gustavo Gentile (primer barítono) y Eduardo Catena (segundo barítono), y al piano Juan Aneiros Monti. El repertorio de Melipal abarca obras de raíz folclórica argentina y latinoamericana, en un todo de acuerdo, en la elección de los temas y en los arreglos, con la estética original del Maestro Eduardo Hernán Gómez, un sonido ya está guardado en el oído popular de los argentinos. El tema convocante, de los quince que interpretará el grupo, es la canción Cuando tenga la tierra, de Petrocelli y Toro. Habrá temas también de Enrique Llopis, Víctor Heredia, Nicolás Gui llén y Eduardo Gómez, Atahualpa Yupanqui, Jaime Dávalos y Ariel Ramírez, Linares Cardozo, Ramón Ayala, entre otros.





La actividad en Agmer es obviamente gratuita, y luego en La Vieja Usina los organizadores ofrecen entradas anticipadas a 100 pesos.





La Encuesta





Un puñado de organizaciones sociales lanzan hoy, con la presencia de Cortiñas, la Encuesta del vivir bien y bello y el buen convivir, con el objetivo de "conocer las expectativas en zonas urbanas y rurales en torno de la vida en armonía con la naturaleza y la producción de alimentos sanos y en cercanía, e indagar en las posibilidades de promover chacras biológicas comunitarias". La Encuesta se propone "tomar conciencia de la distancia actual entre el ser humano, la naturaleza y el cultivo de los alimentos. Y tomar conciencia de los efectos degradantes de ese distanciamiento en las personas y en todas las especies".





"Desde el diálogo, desde el saber escucharnos, queremos propiciar caminos para el reencuentro, y para descolonizarnos", dicen los organizadores. La Encuesta busca también "observar las demandas de diversas formas de relación con la tierra. Entendemos que nos permitirá alentar estudios, reunir conocimientos dispersos, difundir el estado de cosas y, una vez concluida la consulta, presentar el panorama para que los pueblos recuperen vínculos con su entorno y decidan con autonomía los pasos a seguir", se lee en un documento.



Chacras "Vamos por chacras biológicas comunitarias. Entendemos a lachacra en un sentido amplio, como un conjunto de situaciones, vínculos y actividades en la relación ser humano/tierra en forma armónica, integral, con particular inclinación en este caso a la producción de los alimentos y acento en la salud y la diversidad. Biológica alude a la producción orgánica, no sostenida en herbicidas, insecticidas o transgénicos, y sobre una base de respeto al suelo y la biodiversidad. Y comunitaria porque esta iniciativa busca conocer causas y efectos del individualismo, y promover el uso sustentable de las riquezas y en grupo, con criterios solidarios, de cooperación, y con respeto a la soberanía particular de los pueblos, es decir: esos modos propios del relacionamiento, contra las fórmulas niveladoras de las diferencias, impuestas por el colonialismo".

El estudio social será realizado desde hoy, Día Internacional de la Madre Tierra, hasta el 10 de abril, en que se recuerda el Reglamento de Tierras de José Artigas. Abarcará diversas zonas del territorio entrerriano, conocido por una estructura económica expulsora de sus habitantes, durante décadas.

La doble jornada cultural organizada por centros de estudios independientes y sindicatos en homenaje a la Pachamama comenzó por la tarde con la presencia de Nora Morales de Cortiñas, ese emblema de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora que viajó a Paraná para recibir una distinción.