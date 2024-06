Nahir Galarza volvió a contar su versión del asesinato de Fernando Pastorizzo

Alejado del formato de la ficción, el documental muestra el antes y el después del crimen y aborda tanto la psicología de Galarza como la de Fernando, según el testimonio de amigos y familiares. Según reveló Amazon Prime, el proyecto inició hace tres años y fue dirigido por Alejandro Hartmann, documentalista conocido por la docuserie de Netflix 'Carmel', que aborda el crimen de María Marta García Belsunce y 'El fotógrafo y el cartero', una investigación sobre el asesinato de José Luis Cabezas, también de la plataforma de consumo on demand.

NAHIR GALARZA DOCUMENTAL 2.jpg

"Vemos a una Nahir que creció en la cárcel, que no vive en su entorno familiar, sino en uno particular", había detallado Nicolás Chausovsky, productor ejecutivo de la serie, "El documental son dos episodios de casi una hora cada uno: el primero cuenta el caso hasta el juicio con mucha información y testimonios. El segundo rompe con todo lo que se conoce del caso. Es un episodio que se mete en la psicología de Nahir. Si el primero es impactante, el segundo no lo podés creer".

Embed

En este marco, el productor confirmó que el documental ofrecerá material inédito que nunca llegó a los medios de comunicación. "Desde el asesinato, que fue en 2017, Nahir sólo dio una entrevista a Mariana Fabbiani. Acá, los directores la entrevistaron dos veces, casi cuatro horas cada jornada. Además, tuvimos visitas a la cárcel de Paraná y conversaciones telefónicas. Es una Nahir vista que dice cosas que jamás había dicho. También entrevistamos a Marcelo Galarza y a su madre. Es interesante, porque el caso tuvo un giro cuando Nahir acusó al padre. Por otro lado, está el testimonio de la madre de Fernando, Silvia. Ella habla con distancia de los hechos, es impactante cómo dice las cosas", relató el productor.

LEER MÁS: El padre de Fernando Pastorizzo criticó la biopic de Nahir Galarza

En el tráiler que compartió Amazon Prime en sus redes sociales inicia con una voz en off que pregunta "¿Tu nombre es Nahir Mariana Galarza?" y seguidamente se repasan escenas del caso, como el disparo a Pastorizzo, la detención de Nahir y su declaración en el juicio. En un momento dado, la joven dice: "Todas las cosas pasan porque tienen una historia o varias atrás. Todavía me cuesta hablar sobre todo esto. Siento algo que me reprime o que me dice que no hable. Una cosa es pensarlo, sentirlo o saberlo y otra cosa es decirlo. Cuando lo decís, es real". Chausovsky destacó que el objetivo del documental será que cada persona pueda "sacar sus conclusiones de Nahir" y aseguró: "Va a generar conversación. El documental trató de poner todas las voces".