Nación enviará a Entre Ríos vacunas contra el dengue

Los entrerrianos entre 15 y 39 años tendrán la opción de acceder a las vacunas contra el dengue. Las dosis permitirán completar 85.000 esquemas de vacunación.

22 de enero 2026 · 15:10hs
El Ministerio de Salud de la Nación inició la distribución de 170.000 dosis de vacunas contra el dengue a las provincias de Santa Fe, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta y Santiago del Estero. Está destinado a personas entre 15 y 39 años.

El envío a las jurisdicciones se realizará de manera escalonada con el objetivo de fortalecer las estrategias locales para prevenir formas graves de la enfermedad y mejorar la respuesta de los sistemas de salud.

El BEN informó un nuevo caso importado de dengue en Entre Ríos, elevando a 14 los confirmados en el país en 2026.

Dosis y vacunación

Las dosis permitirán completar 85.000 esquemas de vacunación, dado que la inmunización requiere la aplicación de dos dosis separadas por un intervalo de tres meses, que se sumarán a la estrategia de vacunación de las jurisdicciones. Cabe recordar que el Estado nacional no centraliza la compra total de esta vacuna y que cada jurisdicción cuenta con la facultad de adquirir las dosis que requiera con recursos propios y de definir sus políticas de inmunización de acuerdo los lineamientos establecidos por la cartera sanitaria nacional y a su situación epidemiológica específica.

Las vacunas adquiridas por Nación estarán destinadas a personas de entre 15 y 39 años que residen en los 48 departamentos de las regiones del NOA, NEA y Centro, priorizados según carga histórica de enfermedad, densidad poblacional y otros indicadores socio-sanitarios. De acuerdo a la estrategia de vacunación focalizada vigente, la inmunización se debe realizar por etapas, comenzando por la población de 15 a 19 años y avanzando de manera dinámica, progresiva y escalonada en los siguientes grupos poblacionales.

Si bien el escenario epidemiológico actual es de bajo riesgo, el Ministerio de Salud de la Nación sostiene de manera permanente las acciones de vigilancia, monitoreo y acompañamiento a las provincias para fortalecer la respuesta del sistema de salud.

