Michiferia: la feria solidaria que despide el año con moda circular, arte y barras a beneficio.

Este domingo, en el Espacio Cultural JAI, la Michiferia reúne moda circular, arte y barras solidarias para recaudar fondos para gatos rescatados.

Este domingo, el Espacio Cultural JAI (Gualeguaychú 18) será sede de la última edición del año de la Michiferia , un evento solidario que reúne moda circular, cultura y gastronomía con el objetivo de recaudar fondos para el cuidado y rescate de gatos en situación de vulnerabilidad.

Desde las 10 hasta las 23, la feria ofrecerá una amplia variedad de propuestas en simultáneo. Quienes se acerquen podrán disfrutar de moda circular, un bazar con deco y artículos nuevos, además de accesorios tanto nuevos como usados. Como en cada edición, también habrá un espacio destinado a los libros, uno de los clásicos más valorados por el público.

La Michiferia despide el año con una feria solidaria llena de estilo y propuestas locales

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de #Sobrevivientes Paraná (@sobrevivientes.pna)

Entre las novedades, esta edición incorpora dos barras de bebidas a beneficio, que comenzarán a funcionar desde las 19. La recaudación será destinada a cubrir deudas pendientes antes del cierre del año. Habrá cerveza de Cerveza Tía Loca, gin tonic de MITOS GIN y vermouth de Vermut Pombero del Litoral, opciones ideales para acompañar la jornada y colaborar con el bienestar de los gatitos rescatados.

La feria contará además con la presencia de Stickermanía Paraná, que sumará un stand repleto de stickers y productos ilustrados, ampliando la oferta para los visitantes.

Desde la organización destacan la importancia del apoyo de la comunidad en este cierre de año: ya sea a través de compras, donaciones o simplemente acercándose a disfrutar de un trago solidario. También subrayan que la difusión en redes (mediante likes, comentarios y etiquetas) es fundamental para que más personas conozcan y apoyen la causa.

La invitación es abierta: no hay excusas para perderse una jornada que fusiona consumo responsable, arte local y solidaridad animal. La Michiferia promete despedir el año con buena energía, compromiso y un firme llamado a colaborar con quienes no tienen voz.