Mauricio Colello pidió al exgobernador Gustavo Bordet que informe si ordenó colocar las cámaras ocultas.

El secretario general de la gobernación provincial, Mauricio Colello, reclamó al exgobernador Gustavo Bordet, que aclare si mandaron a colocar cámaras ocultas.

24 de enero 2026 · 18:26hs
El secretario general de la gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, reclamó este sábado al exgobernador y actual senador nacional Gustavo Bordet, que aclare si durante su gestión se mandaron a colocar tres cámaras ocultas en la Casa de Gobierno.

“Creo que tanto el exsecretario general como el exgobernador, deberían aclarar si obviaron, si olvidaron o intencionalmente no nos dijeron de que dejaban cámaras ocultas en la gobernación”, pidió el funcionario del gobierno de Rogelio Frigerio, según se publicó en la web de Clarín.

Mientras se espera que la Justicia descubra quién colocó las cámaras que fueron encontradas el jueves, Colello señaló que el descubrimiento “es doblemente grave porque si el exgobernador y el exsecretario general sabían que en sus oficinas habían cámaras ocultas” deberían haberlo informado.

En cuanto a los posibles responsables de las cámaras, Colello dio que “son sectores que están interesados en escuchar lo que se habla en la gobernación y que de alguna manera eh se sienten incómodos o molestos con las transformaciones que estamos llevando adelante en la provincia y que no es la primera vez que pasan en la provincia”.

El funcionario confirmó que “hemos encontrado tres aparatos de intercepción de audio y de video dentro de la gobernación” y resaltó que es un “un tema de una gravedad institucional”.

Y agregó: “Independientemente de quién lo haya puesto ahí eh es que nosotros nos encontramos con cámaras con capacidad de filmar tanto imágenes como audio camufladas en artefactos de sensores de movimiento. Lo que vulgarmente se llama una cámara oculta”.

Una cámara estaba en “la propia oficina del gobernador, otro en el pasillo que une a la Secretaría General con la oficina del gobernador y un tercero en Secretaría General”, contó.

“Tomamos este hecho primero con mucha angustia porque a nadie le gusta que lo que lo estén espiando, pero por otro lado habida cuenta de que es el gobernador a quien se estaba espiando toma una gravedad institucional”, reiteró.

Colello confirmó que el gobierno provincial hizo una denuncia ante la justicia (donde actúa el fiscal Santiago Alfieri) y tras ello también se inició “el proceso administrativo para entender quién las puso. Si alguien habilitó eh la habilitación la de la colocación de esas cámaras ocultas. Pero no sabemos todavía desde cuándo están colocadas esas cámaras”, acotó.

Ahora “con total certeza puedo decir que son cámaras que están conectadas a corriente y que estaban en capacidad de poder funcionar perfectamente”, agregó.

Pero “lo que hay que determinar ahora es si eso efectivamente se estaba usando o no y si la utilización, en el caso de que así sea, era solamente por medio de cable o había una utilización eh de manera de Wi-Fi remoto, es decir que iba un dispositivo de móvil por fuera de las de las oficinas”, advirtió.

