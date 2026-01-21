Uno Entre Rios | La Provincia | Mauricio Colello

Mauricio Colello calificó de "extrema gravedad institucional" el hallazgo de cámaras

El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, se refirió al hallazgo de cámaras ocultas en oficinas del Gobernador y otras oficinas.

21 de enero 2026
Mauricio Colello, se refirió al hallazgo de cámaras ocultas en oficinas del Gobernador y otras oficinas.

El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, se refirió al hallazgo de dispositivos de espionaje en dependencias oficiales y aseguró que se trata de un hecho de extrema gravedad institucional.

Las expresiones de Mauricio Colello

“A nadie le gusta que lo espíen, y cuando se trata del gobernador de una provincia la connotación es doblemente negativa”, afirmó le funcionario.

Al relatar como se produjo el hallazgo, Colello explicó que todo comenzó de manera circunstancial. “Nos llamó la atención que había algo así como sensores de movimiento cuando en las oficinas no había alarmas. Eso disparó la inquietud y el llamado al ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia, para que intervenga, aplique un protocolo de seguridad y podamos entender a qué respondían esos dispositivos”, indicó.

En ese marco, el funcionario detalló que detrás de esos supuestos sensores “había cámaras en condiciones de grabar tanto video como sonido. Es una situación muy desagradable para nosotros, pero sobre todo de una gravedad institucional muy grande, porque estaban en las oficinas del gobernador y de la Secretaría General de la Gobernación”.

Colello subrayó que no existe ningún tipo de autorización ni conocimiento previo sobre la colocación de estos dispositivos. “Podemos confirmar con absoluta certeza que no fueron instaladas con nuestra voluntad ni informados por ninguna dependencia del Estado con competencia en el tema”, afirmó.

Y calificó el hecho como “una interferencia dentro de un ámbito privado, como es una oficina pública”, con mayor gravedad aún por involucrar al despacho del gobernador.

El secretario General precisó que se trataba de tres dispositivos, ubicados en la oficina del gobernador, en el pasillo que la conecta con la Secretaría General y dentro de esa dependencia. “A nadie le gusta que lo espíen, y cuando se trata del gobernador de una provincia la connotación es doblemente negativa”, reiteró.

Asimismo, reclamó una rápida intervención judicial. “Pedimos que la Justicia actúe lo antes posible. Son prácticas que tenemos que dejar atrás y que nos remiten a épocas oscuras que nadie quiere volver”, expresó.

En la misma línea, Colello consideró que los cambios y transformaciones impulsados por la actual gestión pueden generar resistencias. “Evidentemente a alguien le molesta todo lo que estamos haciendo, las transformaciones que estamos llevando adelante en la provincia”, manifestó.

Consultado sobre el estado de los dispositivos, indicó que, según los especialistas que intervinieron, “eran cámaras conectadas a corrientes, por lo que tenían la capacidad de transmitir, grabar y enviar información a alguna computadora o a un núcleo”.

Finalmente, el funcionario fue categórico al remarcar la falta de consentimiento. “Se trata de cámaras ocultas detrás de sensores de movimiento, en condiciones de grabar audio, ubicadas en oficinas donde ni el gobernador ni yo, como secretario general, dimos autorización”, concluyó.

