Lucila Carrizo fue trasplantada con éxito de corazón: esperan su evolución

“Ya está en terapia, la operación salió bien gracias a dios”, expresó su mamá María de los Ángeles. “Tomo agua, orino y no necesitó transfusión”, detalló acerca de las primeras horas de evolución luego de la operación. “Ahora hay que esperar de 48 a 72 horas la evaluación”, comentó la mujer desde el Sanatorio Parque en Rosario, donde fue operada Lucila, según publica Maxima OnLine.

Pedir a Dios

Luego de recibir la noticia más esperada, Lucíla Carrizo, la joven de Gualeguaychú que aguardaba un trasplante de corazón desde hacía 15 meses, fue operada con éxito en la madrugada de este lunes en el Sanatorio Parque de Rosario.

"Salió todo bien, ahora pedimos que no haya rechazo", insistió la consultada. La intervención se realizó concretamente cerca de las 3:30 de la mañana, tras la llegada del órgano compatible. "Llegó el corazón para el sanatorio, la prepararon, la llevaron a quirófano y después de algunas horas fue trasplantada", relató con profunda emoción.

"Salió todo bien, pero ahora se debe esperar entre 48 y 72 horas para ver cómo evoluciona. Nos dijeron que son días críticos y que debemos esperar que no haya rechazo", explicó la madre de Lucía, quien también precisó que por el momento no podrán verla: "Son varios días en los que no la vamos a poder visitar para preservar su recuperación en este momento postoperatorio".

Sobre cómo vivió Lucila las horas previas al trasplante, contó que su hija estaba feliz, pero también muy nerviosa: "Yo le decía que confíe en Dios, que todo iba a salir bien".

María también detalló que "Llegamos en un remis que nos aportó el municipio. Seguramente Lucila va a tener que permanecer un tiempo en Rosario, así que ya estamos tramitando conseguir una casa para que pueda quedarse aquí", señaló.

Miocardiopatía dilatada

Lucila Carrizo fue diagnosticada con miocardiopatía dilatada hace aproximadamente dos años, tras atravesar una profunda tragedia personal: perdió un embarazo en el séptimo mes de gestación. Desde entonces, su salud se deterioró progresivamente hasta necesitar un trasplante urgente.

Este lunes, tras una espera llena de incertidumbre y fe, la familia celebra un paso fundamental en su recuperación. Ahora, todos los esfuerzos están puestos en acompañar a Lucía en esta nueva etapa, con la esperanza de que el nuevo corazón lata fuerte y le permita construir el futuro que tanto soñó.