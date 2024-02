Los usos del federalismo de Frigerio en la era Milei.

Discurso histórico

El discurso no es solo un medio o instrumento de dominación política que traduce luchas, sino también aquello por lo que y por medio de lo cual se lucha. El discurso es entonces un elemento constitutivo del poder; construye la realidad y nos ofrece una determinada representación de lo político. Pero ¿cuál es la relación entre discurso y narración del pasado? Para responder esto es necesario comprender las particularidades propias que asume el discurso histórico, en tanto narración del pasado. A partir de los postulados de la pragmática y especialmente del llamado “giro lingüístico”, lo discursivo ya no puede concebirse como una dimensión distinguible o derivada de los “hechos”, ni como el mero reflejo de una realidad externa y preexistente, sino como un aspecto constitutivo de su emergencia, fuera del cual no existe orden simbólico ni realidad posible. En este sentido, y dado que la memoria es un fenómeno social y colectivo, una compleja construcción dinámica, procesual y no azarosa, en la que se entremezclan recuerdos individuales y colectivos, experiencias pasadas y situaciones presentes, el pasado debe pensarse como una elaboración discursiva, como un “artificio”, un relato o una narración producto del modo en que los historiadores y/o los protagonistas lo recortan, lo interpretan y lo reconstruyen desde el presente.