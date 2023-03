Ley de Fibromialgia: juntan firmas para pedir la reglamentación

La Asociación Civil Fibromialgia Entre Ríos (Ferac) junta firmas para exigir al Ministerio de Salud provincial la reglamentación de la Ley N° 10.989 que fue promulgada en julio del año pasado. El plazo de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo era de 90 días y no se cumplió.

Desde Ferac pidieron colaboración ante la iniciativa: "Cuando vean la planilla en algún comercio o se las ofrezcan, colaboren firmando para que podamos ser escuchados" . En este sentido, indicaron que hace más de un mes intentan ser recibidos por las autoridades del Ministerio de Salud para dialogar sobre el tema pero "aún no hemos tenido suerte", lamentaron desde la asociación civil.

El objetivo de la norma es promover el cuidado integral de las personas que padecen esta enfermedad y mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus familias. Los integrantes de Ferac advirtieron que el gobierno está desprotegiendo a enfermos y la posibilidad de acceder a tratamientos. La Ley N° 10.989 fue promulgada el 29 de julio de 2022 y, en octubre del mismo año, venció el plazo de reglamentación. La doctora Mercedes René, presidenta de la ONG, dijo el mes pasado a UNO: "En febrero hablé con la secretaria de la ministra, Sonia Velázquez, no tenía ni idea de nada. Me dijeron que tenía que hablar con la doctora Reh (secretaria de salud provincial), llamé y hablé con su secretaria y tampoco tenía idea" y denunció que "desde que empezamos a trabajar por la ley, la ministra jamás nos atención". La representante explicó que "corresponde a la ministra implementar lo inherente a la ley, pero parece que no es importante para ella este tema".

La ley prevé también la cobertura de tratamientos por parte del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). Las discrepancias sobre este punto entre las cámaras de la Legislatura hicieron que se demorara su aprobación y que Diputados, como Cámara de origen, debiera aprobar tres veces el proyecto. En todos los casos fue por unanimidad. El Senado, en tanto, las dos veces que trató la iniciativa en el recinto introdujo modificaciones para intentar quitar del texto la cobertura a cargo del Iosper. En el tercer tratamiento, la Cámara baja logró la sanción de la norma que había sido presentada por el diputado justicialista Juan Manuel Huss.

Fibromialgia Ley.jpg La Ley de Fibromialgia fue promulgada en 2022 y aún espera ser reglamentada.

René advirtió que, sin la reglamentación, la situación de personas afectadas por la patología "es muy mala". "Es urgente que se reglamente la Ley y que se capaciten los médicos de Entre Ríos porque son muy pocos los que saben de fibromialgia", indicó. Para acompañar con las firmas, se puede solicitar la planilla al +54-343-5127439, teléfono de la doctora René.