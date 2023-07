Larreta habló de educación en Paraná: "Si es necesario habrá clases en Navidad"

"En lo educativo, el tema que me carcome la cabeza es cómo uno siendo presidente puede impulsar una reforma en una responsabilidad que es provincial", dijo Larreta, y enfatizó: "Cómo obligamos a las provincias a hacer la revolución educativa que tienen que hacer. Vamos a condicionar al relación con las provincias en función de que en serio vayan adelante con las transformaciones que garanticen que haya educación de calidad. Vamos a darle prioridad a esas provincias. Y el que no lo haga no va a ser amigo nuestro".

Para esto dijo que "los chicos tienen que estar en la escuela" para lo cual se deben garantizar 190 días "a partir de que la educación sea considerada un servicio esencial". Continuó: "Vamos a respetar el derecho de huelga, pero día que se pierde, día que se recupera. Huelga el jueves, clase el sábado. Los 190 días de clase no se negocian, así haya que dar clases en Navidad". A esto agregó que si es electo avanzará con la jornada extendida, con un promedio de cinco horas por día.

Otra de sus propuestas es "orientar los contenidos a lo que necesitan los chicos para tener un buen trabajo: principalmente el idioma y la tecnología". Prometió más horas de capacitación obligatoria para docentes, los sábados. Además cuestionó la "flexibilidad" actual de las licencias de los trabajadores de la educación y se comprometió a instaurar, como en la Ciudad de Buenos Aires, las experiencias laborales de los estudiantes.

El primero en hablar fue Rogelio Frigerio, quien resaltó que hay "una grieta enorme entre la ciudadanía y la política" y aseguró: "Queremos que esta campaña sea de debate de ideas, de propuestas. La gente está cansada del verso y los académicos son mucho más exigentes. Tenemos que ser muy precisos en qué es lo que queremos hacer para resolver los problemas de los entrerrianos y los argentinos en general".

En ese sentido, Frigerio dijo que con su equipo viene diseñando un plan de gobierno "inédito en Entre Ríos", que tiene como "insumo" la práctica de "escuchar a la gente" y percibir el "sentido común". Ese plan incluye "salir de la pandemia educativa que vive la provincia, que está en el lote de los peores lugares en las evaluaciones Aprender".

"No puede ser que en la tierra de Urquiza, solamente uno de cada dos estudiantes terminen el secundario. Nos tendría que dar vergüenza", remarcó. Al tema educativo sumó otras preocupaciones principales de los entrerrianos, como el sistema de salud, el avance de la droga y el narcotráfico y la falta de trabajo.

Morales, por su parte, inició su intervención con un mensaje dirigido a quien encabeza la otra fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Intentó diferenciarse del discurso de mano dura de la adversaria interna: "Con Horacio somos hombres de resolver y de afrontar problemas todos los días. No somos de andar a los gritos, pero sí de tomar decisiones y asumir consecuencias. Nuestro país necesita liderazgos; no hacerse el bravo, sino gobernar. Cuando hablamos de diálogo, por ahí nos dicen que somos tibios".

Según se informó a UNO, luego se trasladarán a la localidad de Viale para participar de una reunión con empresarios avícolas y realizar un anuncio con propuestas para el sector. Allí darán una conferencia de prensa en el Parque Industrial. Finalmente, Frigerio, Larreta y Morales tendrán un encuentro con la militancia en Viale Football Club.

Escrache de la izquierda

Militantes del MST en el FIT-U y la Red Ecosocialista se acercaron a la Facultad de Ciencias Económicas para repudiar la llegada de Morales. La candidata a diputada provincial Nadia Burgos, expresó: "Como hace unos días en La Rioja y en La Pampa vinimos a darle la malvenida a Morales y Larreta. Morales es un represor, ajustador y ecocida y tiene que saber que donde vaya lo iremos a buscar".

"Este gobernador con aspiraciones a vicepresidente tiene que saber que en todo el país se lo repudia y se defiende al pueblo de Jujuy. Nosotros nos movilizamos frente a la brutal represión que permitió que se promulgue, junto con los votos del PJ, una constitución que criminaliza la protesta y que entrega los territorios y los bienes comunes, principalmente el litio, a las corporaciones. Que el violador de derechos humanos de Morales sepa que en Entre Ríos se defiende a las comunidades indígenas y al pueblo que lucha, viva el juneñazo y decimos: ¡Fuera Morales!", arremetió.

También estuvo presente la secretaria general de Sitradu y candidata a gobernadora Sofia Caceres Sforza, quien agregó: "Es vergonzoso que apenas llegamos, se preocuparon por si íbamos a ingresar a la universidad mientras que policías y patotas garantizaban el ingreso de quienes abiertamente atentan contra la educación pública. Larreta sin garantizarla, con miles de pibes sin bancas en nivel inicial, por ejemplo, o con la Unicaba que es una privatización encubierta. Peor aún es con Morales que es un represor que mandó a la policía a irrumpir en la universidad nacional o en las casas de docentes llevándose a los compañeros presos. Ellos son los que no deberían ser recibidos en la universidad. Es un orgullo para mí estar con mis compañeros denunciando todo esto y expresando nuestra solidaridad de lucha con el pueblo de Jujuy".