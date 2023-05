"La universidad debe generar inclusión ante la desigualdad"

SMN: el clima sigue estable y no hay probabilidades de lluvias

La presencia territorial

— ¿Cómo encuentra este aniversario a la Universidad?

— El cincuentenario encuentra a la Universidad en un proceso de crecimiento y expansión que se viene registrando hace varios años. El inicio no se dio en los mejores momentos. La UNER se funda en 1973 en un clima socioeconómico y político muy complejo y fue atravesada e intervenida en la dictadura militar. Si bien cumple 50 años, el desarrollo más pujante e importante lo logra luego de 1983. En este proceso registró un muy significativo incremento y mejoras en sus propuestas académicas y sus actividades de investigación y extensión. A su vez, la cantidad de alumnos creció de manera muy significativa.

— ¿Se extendió también geográficamente?

— La UNER nace con la idea de tener una presencia territorial en la provincia que permitiera atender las demandas concretas de la sociedad entrerriana. Las propuestas de educación superior no daban respuestas a las necesidades. Nuestra universidad crece, a diferencia de otras nacionales, con presencia en las localidades con mayor cantidad de habitantes: está en Paraná (y Oro Verde), Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Villaguay. Es algo distintivo, que en algún momento fue visto como un problema, porque esta distribución complica algunas cuestiones de gestión o requiere más presupuesto. Transcurridos los años y ante la evolución del sistema universitario en nuestro país y el mundo, esta dispersión significó una fortaleza. Si no, repetiríamos lo que criticamos desde el Interior ante lo que ocurre en la Argentina. A veces el federalismo no está presente en el Interior del Interior. En otras provincias las propuestas educativas se concentran en las capitales o ciudades con más habitantes. Muchas universidades nacieron con el modelo de los campus universitarios donde se encuentran todas las facultades. La UNER es una excepción al modelo existente en la época de su creación y tuvo una lógica distinta. Posee sedes en distintos puntos de la provincia y nos permite atender más demanda.

— ¿Hay algún plan de expansión?

— La Universidad tiene que seguir creciendo, pero de manera planificada, eficiente y coordinado con otros actores del sistema universitario entrerriano: públicos y privados, nacionales y provinciales. La expansión tiene que pensarse a la luz de otras discusiones que están dándose en el sistema universitario, como revisiones de planes de estudio. Necesitamos carreras de grado de menor duración y la posibilidad de que la educación superior no sea sólo de titulo de grado y posgrado. Hay otras certificaciones y titulaciones universitarias que han sido descuidadas. Es una manera de crecer dentro del sistema universitario: diplomaturas, cursos de formación laboral, titulaciones intermedias que formen parte de tecnicaturas o títulos de grado. Tiene que ver con una currícula menos rígida y más flexible. Aspiramos a que durante este año a través del Consejo Interuniversitario Nacional y de la Secretaría de Políticas Universitarias haya algún resultado concreto. Por otro lado, el crecimiento tiene que venir acompasado con el uso de nuevas tecnologías, con estrategias que nos permitan llegar a los rincones donde no llegamos, en algunos casos con educación a distancia y carreras virtuales y en otras semipresenciales. Esto habilita posibilidades que un tiempo atrás no existían y que un conjunto de la población que se ha visto excluida del sistema de educación superior pueda ser parte.

Presente y futuro de la UNER

— ¿Este proceso se precipitó con la pandemia?

— Antes, más del 92% de las propuestas de las universidades públicas eran presenciales. La pospandemia hizo que la universidad comience a avanzar en la formalización de carreras a distancia, sobre todo en posgrado, y estamos dando los primeros pasos en formalizar la semipresencialidad de pregrado y grado. También se han aprobado algunas tecnicaturas enteramente virtuales. La virtualización es un proceso que llegó para quedarse y el sistema educativo tiene que llevarlo adelante con la calidad que ha caracterizado a lo presencial.

— ¿Qué importancia y significado tiene la reciente reforma del Estatuto?

—Se trata de la máxima normativa de la universidad y había demandas de la comunidad educativa en su conjunto. El nuevo Estatuto ha ampliado derechos a un sinnúmero de sus integrantes. La universidad es ahora más horizontal en sus órganos de gobierno. Por ejemplo, los docentes auxiliares de primera no formaban parte y hoy pueden ser consejeros directivos y superiores. También se equilibró la composición entre profesores titulares, adjuntos, jefes de trabajos prácticos y auxiliares. Además, ahora todas las facultades tienen un representante estudiantil en el Consejo Superior. Por otra parte, el estamento no-docente tendrá dos representantes en consejos directivos. Y se estableció que los órganos colegiados tienen que tender al equilibrio de género. Asimismo, se pone en plena vigencia el derecho a la carrera docente, ya que había una colisión entre el Estatuto y el Convenio Colectivo de Trabajo, al que la UNER adhirió en 2015. No obstante, la otra arista, que interesa más, es que la Reforma llevó casi cuatro años de trabajo. Es inédito en el sistema universitario que una reforma de Estatuto se logre con unanimidad. De los más de 150 asambleístas que la trataron y sancionaron, uno solo votó en contra en su totalidad. Y de los más de 110 artículos que incluyó el proyecto para el nuevo Estatuto, sólo tres no fueron aprobados por la totalidad de la Asamblea Universitaria, pero sí los avaló más del 70% de este cuerpo. Esto lo permitió el consenso que se construyó durante el proceso. En un país como la Argentina, donde parece que todo es blanco o negro, un proceso así no es menor.

Contra la desigualdad

—¿Qué perfil le interesa que tenga la universidad al actual equipo de gestión?

— La UNER intenta pensar su futuro a partir de un Plan Institucional Participativo de la comunidad en su conjunto. Es una institución interdisciplinaria lo suficiente variada en su propuesta académica, lo que tiene que ser atendido al diseñar planes de desarrollo. Venimos trazando algunos nortes pero independientemente de eso la universidad hoy no puede ser ajena a los problemas de empleo, ingreso y distribución del ingreso que atraviesa la Argentina. Todos los esfuerzos académicos, de extensión o investigación tienen que direccionarse hacia eso. El país vive un proceso de crisis y desde el sistema universitario se deben aportar algunas ideas o soluciones para problemas coyunturales y estructurales. Más allá de una orientación mayor o menor a la investigación, cuestiones tecnológicas, de innovación o hacia un enfoque de educación más tradicional, la universidad tiene que tener en cuenta las desigualdades y generar inclusión. No existe posibilidad de desarrollo con los niveles de desigualdad y exclusión social de la Argentina. La manera de mejorar la democracia es ampliar derechos, entre ellos el educativo. Incluir no es sólo permitir ingresar, sino también transcurrir y, fundamentalmente, egresar. Y para esto tenemos que reformular métodos, currículas y formas para pensar recorridos que articulen las instancias por las que pasa un estudiante. Es el desafío de fondo que tiene hoy el sistema universitario.

— ¿Qué idea final le genera el 50° aniversario?

— La universidad es una construcción colectiva. No somos fundadores de nada, sino continuadores de lo que la Universidad hizo por muchos años. A veces bien, a veces se podría haberlo hecho mejor, otras se ha quedado estancada en cuestiones macro más allá de lo que puede resolver. La Universidad siempre tuvo una razón de ser: la presencia en el territorio para atender demandas de la sociedad. Probablemente por esta razón fundacional siempre tuvo mucha relación con los gobiernos locales y provincial. Ha sido muy acompañada y muchas posibilidades de expansión en infraestructura llegaron de la mano de ese apoyo. Llevamos adelante un plan ambicioso referido al bienestar estudiantil, con construcción de residencias, gimnasios y otros edificios, que arranca cuando un gobierno nos da un terreno. Y a su vez fue vista por actores regionales como una institución que podía acercar algunas soluciones y trabajos en conjunto.