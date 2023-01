La Provincia controla Precios Justos sin Camioneros

Según informó a UNO el director de Defensa del Consumidor de Entre Ríos, Fernán Poidomani, el programa se cumple mayoritariamente en la provincia, al menos en los datos que maneja el gobierno. "Estuvimos monitoreando junto con la Secretaría de Comercio de la Nación. El programa es fiscalizado electrónicamente a través de la app. Esto va generando una base de datos que aportan los consumidores para que Nación coordine y solicite la colaboración para inspecciones, labrado de actas o apertura de sumarios. Esto lo hacen solamente las autoridades de aplicación de cada nivel del Estado", explicó. También añadió que los municipios tienen competencia para hacerlo pero son pocas ciudades entrerrianas con presencia de las mayores cadenas.

Según indicó el funcionario, los incumplimientos en Entre Ríos se vieron en la cadena española DÍA, de forma "sistemática", por lo que le labraron seis actas de infracción en distintas sucursales. En cuanto a los precios, Poidomani dijo que "normalmente se cumplen, lo que no se cumple es la reposición".

Según afirmó su titular, la Dirección de Defensa del Consumidor realiza informes semanales del funcionamiento de Precios Justos en la provincia, que reporta a la Secretaría de Comercio de la Nación.

En los últimos días se difundió un debate por la participación del sindicato de Camioneros en controles del programa. Poidomani aclaró que en Entre Ríos "trabajamos con inspectores de la Dirección" y el gremio no fue convocado para las inspecciones.

El funcionario no opinó sobre el debate, aunque no encontró motivos para que los camioneros no puedan colaborar con los controles. "Son consumidores como cualquiera. Lo mismo podrían hacer ligas de jubilados o cualquiera que esté interesado en hacer un control con su teléfono celular”, explicó.

Cabe recordar que, según informó la Secretaría de Comercio de la Nación, esta semana se intensificaron los controles en los centros de distribución de las principales cadenas de supermercados en Buenos Aires, ante la detección de faltantes de productos pertenecientes a Precios Justos, con la colaboración de los trabajadores de logística pertenecientes al gremio de camioneros.

En los controles se solicitó a los choferes de los camiones y a los jefes de las plantas de distribución que exhibieran el tralier para chequear que la entrega coincida con el pedido realizado.

Luego de realizarse el procedimiento, se labra un acta donde figura el cumplimiento de la entrega de productos y, en caso contrario, los faltantes. Dicha información “será procesada en los próximos días para estipular posibles sanciones”, detalló Comercio, a cargo de Matías Tombolini y dependiente del Ministeiro de Economía de Sergio Massa.

Según precisó Comercio, los informes de monitoreo sobre Precios Justos dan cuenta de un incumplimiento cercano al 34% de stock en supermercados.

El programa, lanzado hace dos meses en noviembre y con vigencia hasta el 31 de marzo, congeló los precios de cerca de 2.000 productos que forman parte de la canasta básica en los rubros alimentos, bebidas, lácteos, higiene personal y limpieza, con la participación de más de 100 empresas que representan el 86% del consumo masivo en la Argentina.

En paralelo, las firmas adheridas se comprometieron a no aumentar más del 4% mensual, el precio final del resto de los más de 30.000 productos que ofrecen en el mercado.

Estafas en redes sociales

Por otra parte, consultado por los reclamos o denuncias habituales en esta época ante la Dirección de Defensa del consumidor de Entre Ríos, Poidomani mencionó planes de autoahorro, tarjetas de crédito y estafas, principalmente por falsas ofertas de falsos proveedores a través de redes sociales.

“La gente no debería comprar nada por redes sociales, por ejemplo Market Place o Instagram. Las publicaciones derivan a supuestas páginas que ni siquiera están radicadas en el país. Como mínimo deben dirigirse a la página web oficial del vendedor", aconsejó el funcionario.

Las denuncias a la Dirección pueden realizarse en calle Córdoba 231 de Paraná de lunes a viernes de 7:30 a 12:30; por teléfono a 0343-4207916 o al 0800 444 8256; y mediante un formulario online en este enlace.