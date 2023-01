Billetera Entre Ríos: balance del primer mes de uso

Billetera Entre Ríos.jpg

Si bien Pablo López, gerente Comercial de Plus Pagos, no brindó números redondos a la hora del balance, indicó a UNO que en el primer mes de uso de la plataforma, hay “miles de usuarios y cientos de comercios adheridos” en toda la provincia y que esta tendencia está en alza progresiva. El programa nació con “el objeto de estimular la demanda de bienes en el territorio de la provincia, mediante el otorgamiento de beneficios y facilidades” y se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía, que ocupa el rol de autoridad de aplicación.

“Los entrerrianos están adaptándose al sistema y después de las fiestas, la aplicación realizó una buena performance”, valoró. En esta línea, López indicó que el uso de la aplicación forma parte de un círculo virtuoso y de la misma forma que se implementó en la vecina provincia de Santa Fe, que empezó a utilizarse en 2020, “en Entre Ríos, por la proximidad, los usuarios estaban esperando Billetera Entre Ríos y esto ayudó para habilitar clientes”. Para López, el uso de la aplicación “es un viaje de ida. Cuando uno empieza a pagar a través de una aplicación, cuesta volver a los medios de pago tradicionales”. Consultado respecto al feedback que brindaron los usuarios de la plataforma, el gerente Comercial indicó que tanto ellos como los comerciantes adheridos al sistema piden al Gobierno provincial que evalúe la posibilidad de incorporar más rubros.

Por su parte Fernán Poidomani, director General de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos, señaló a UNO que, en el primer mes de uso de la plataforma, no se realizaron denuncias formales por mal funcionamiento de la aplicación: “Si bien tengo conocimiento de alguna complicación, la mayor parte de consultas que recibimos es por errores en los importes”. El funcionario recomendó que, así como los usuarios cuentan el dinero en efectivo antes de pagar, a la hora de realizar cualquier compra, es conveniente revisar el monto que se ingresa a la aplicación antes de confirmar el pago.

Algunas quejas y reclamos de los usuarios

A través de las redes sociales, algunos usuarios manifestaron sus quejas en torno al funcionamiento de la aplicación en sus dispositivos tras del lanzamiento de la plataforma. Los comentarios más repetidos por los consumidores, que intentaron aprovechar los beneficios de la iniciativa, fueron: demoras en la acreditación del saldo de la billetera virtual, mala atención por parte del Whatsapp dispuesto por Plus Pagos para atender reclamos y consultas, inconvenientes al momento de abonar, aplicación "tildada", errores en el mapa que marca los comercios adheridos, problemas para registrarse o iniciar sesión e incluso que el dinero queda "atrapado" y no puede ser transferido a otra cuenta bancaria.

Estafas virtuales

Por otro lado, Poidomani confirmó que, hasta el momento, el organismo no recibió denuncias por estafas en las que delincuentes se hagan pasar por funcionarios de Billetera Entre Ríos para extraer información de usuarios o efectuar estafas. No obstante, recalcó que los delitos de estafas virtuales o telefónicas están a la orden del día.

En este sentido, recomendó a los usuarios “comprar desde sitios web oficiales o con un portal especializado, no a través de las redes sociales o WhatsApp y no brindar información por teléfono bajo ninguna circunstancia”. Para denunciar este tipo de delitos, Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial analiza cada caso de forma particular: “Son hechos delictivos, donde se debe informar a la Policía que hay un delincuente efectuando esta estafa. Luego las autoridades pueden determinar que este suceso califica en una cuestión de Defensa del Consumidor en caso de que se hayan filtrado datos”, explicó el titular del organismo.