La oferta gastronómica crece en Paraná, acorde a la demanda

Sobre este tema, Marcelo Barsuglia, referente de un local tradicional en la zona céntrica y actual vicepresidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP), comentó a UNO: “Después de las restricciones por la pandemia se generó un auge más pronunciado por salir. La gente se junta más, y aquellos que hacían reuniones familiares en su casa ahora las trasladaron a salidas a bares o restaurantes. Hay grupos de amigos que salen a festejar cumpleaños u otros eventos; se estila más a eso y entonces la actividad crece en cuanto al movimiento”.

La oferta gastronómica es muy variada en Paraná..jpg La oferta gastronómica es muy variada en Paraná Juan Ignacio Pereira / UNO.

A su vez, señaló: “Si bien hay actividad todos los días, el fuerte es el fin de semana, desde ya, que la gente no tiene tantas obligaciones y tiene más tiempo de salir a disfrutar de la familia, de los amigos”.

Asimismo, observó: “Hoy la gastronomía se volcó más de un estilo informal, con ciertos productos que cobran protagonismo, como las cervecerías o gintonerías. Se ha puesto en valor ese tipo de mercado con una carta más acotada, ya no como eran los tradicionales restaurantes, que tenían una oferta muy variada que hoy es difícil de sostener por el alto costo que tienen los insumos”.

“Se piden pizzas, picadas, pero platos elaborados también: platos de pescado, por ejemplo, ya que normalmente la gente que nos visita busca el pescado de río porque es algo que habitualmente no se comercializa mucho en otros lugares, salvo en ciudades del Litoral como Paraná, Santa Fe, Corrientes o Posadas. Pero además buscan otros tipos de carnes, es muy variado”, dijo, sobre lo que más se solicita en esta época en cuanto a comidas.

Acerca de la apertura de nuevos locales en los últimos meses, analizó: “Hay muchos más, pero fue como una reconversión de la gastronomía de la ciudad, ya hubo lugares que no volvieron a abrir después de los tiempos de confinamiento o de mayores restricciones, y fueron reemplazados por otros nuevos que están desde hace poco funcionando. Por lo que se ve, tienen éxito porque la gente los acompaña, los visita”.

Si bien el sector de Restaurantes y Hoteles fue el que encabezó las subas de precios en diciembre, con un 7,2% según las mediciones del INDEC –superando incluso a la inflación de ese mes, que marcó un 5,1%– Barsuglia destacó que los precios en la gastronomía local son “bastante accesibles”, comparados con otros destinos turísticos del país.

Restaurantes tienen alta demanda.jpg Restaurantes tienen alta demanda Juan Manuel Hernández / UNO

Por su parte, Osvaldo Cabrera, presidente de la AEHGP y propietario de una pizzería con más de medio siglo de trayectoria en la capital entrerriana, evaluó: “Siempre la temporada estival genera más demanda en el rubro y los locales gastronómicos reciben mucha gente, más cuando acompaña el tiempo. Normalmente concurren el mismo paranaense y además excursionistas que llegan a la ciudad a pasar el día por algún evento en particular; y también mucha gente que está de paso porque están yendo hacia otro tipo de destino turístico. Sin ir más lejos, el recambio turístico del 15 se sintió porque anda gente, que si bien no está de vacaciones en Paraná, o pernocta o come, y sigue viaje. También hay que reconocer que cuando hay cualquier tipo de evento en la ciudad, sea artístico o deportivo, también se ve reflejado inmediatamente en un incremento en la demanda en el sector”.

A su vez, indicó: “El movimiento se acentúa los fines de semana, pero también en la semana hay otro tipo de demanda por el mismo verano”.

Acerca del público que visita más asiduamente restaurantes y pizzería, sostuvo: “Hay de todo un poco, y eso depende de las propuestas que cada establecimiento gastronómico que esté realizando. Hay una gran variedad y en algunos predomina la familia, en otros la juventud, en otros los que están en la playa en cierto horario”.

Sobre la apertura de nuevos locales, precisó: “La temporada de verano siempre tiende a que abran más lugares, sobre todo los que tienen un patio al aire libre. Después, a través de tres a cinco años, se puede evaluar quienes perduran y quienes no, o decir que un lugar está establecido”.

“Hoy la gastronomía es muy dinámica, surgen nuevas propuestas, nuevos platos, y después está todo lo tradicional. Se caracteriza por eso, porque hay permanentemente nuevas propuestas por las cuales la gente tiene curiosidad”, precisó, y concluyó: “Así como pasa con las cervezas, que van surgiendo nuevas cervezas, las artesanales, también las industriales pero con distintos sabores, también la gastronomía va incursionando en nuevas cosas e innovando, lo que hace que la gente pruebe esto; pero después vuelve a lo tradicional”.

