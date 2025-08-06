Diplomas a trabajadores que concluyeron estudios secundarios

La Municipalidad de Paraná entregó diplomas a 14 alumnos que finalizaron sus estudios secundarios a través del programa Oportunidades junto al CGE.

La Municipalidad de Paraná entregó diplomas a 14 alumnos que culminaron sus estudios secundarios a través del programa Oportunidades, que se lleva a cabo en conjunto con el Consejo General de Educación (CGE). La formación de recursos humanos fortalece la capacidad de respuesta del Estado.

“Se trata de una política sostenida del Municipio en la capacitación de sus trabajadores, en la presencia y el acompañamiento que hacemos al personal municipal en su desarrollo”, destacó el Jefe de Gabinete, Santiago Halle.

La entrega de diplomas “no solo representa la finalización de una etapa académica, sino también un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de quienes trabajaron arduamente para alcanzar este objetivo”, dijo la directora del Centro Municipal de Perfeccionamiento, Verónica Ramírez.

Diplomas para trabajadoresa

En este marco, confirmó que “el Estado municipal continuará los planes del secundario, tanto presencial como online, para que estos jóvenes puedan seguir adelante en su formación profesional”.

Por su parte, la concejal Luisina Minni resaltó que esta iniciativa es parte de una política de Estado impulsada por la gestión de la intendenta de Paraná, Rosario Romero, enfatizando que “es fundamental empoderar a los trabajadores y trabajadoras municipales que, por diversas circunstancias, no han podido concluir sus estudios”.

Según Minni, este programa “no solo fortalece la formación de las personas, sino que también mejora la capacidad de respuesta del Estado, permitiendo a los empleados municipales adquirir herramientas que les serán útiles en su labor diaria”.

Una oportunidad para superarse de la mano del Estado

Las historias de los graduados reflejan el impacto positivo de este programa. Liliana Acosta, de 66 años, expresó su orgullo por haber cumplido su sueño educativo: “Agradezco al municipio por brindarnos esta oportunidad. Animo a todos a que estudien y no pierdan la oportunidad de superarse”.

Por su parte, Rosana Fusse, quien también recibió su diploma, agradeció a las autoridades municipales y enfatizó la relevancia de esta oportunidad: “Para muchos empleados municipales, terminar el secundario es un sueño que parecía inalcanzable”. Fusse reconoció el acompañamiento que recibió del Ejecutivo Municipal y de sus compañeros de curso, resaltando el sentido de comunidad que caracteriza a los empleados municipales.