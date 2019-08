La escuela Helen Keller celebra 57 años de vida

Referencia a nivel provincial y única en su tipo desde su creación, la escuela de educación integral Nº 1 Helen Keller celebra hoy sus 57 años de vida. Fue creada el 1º de agosto de 1962 por Resolución N° 580/62 del Consejo General de Educación (CGE), inicialmente como escuela de no videntes y ambliopes de grado avanzado, como parte integrante del Instituto Tiflológico de Entre Ríos. A lo largo de la historia, la denominación fue cambiando, desde escuela de educación especial a la actual, escuela de educación integral según Resolución N° 305/11 del CGE, contó la directora Judit Ramírez.

Actualmente tiene una matrícula de 90 alumnos, entre niños, jóvenes y adultos, provenientes de Paraná y de localidades de la región como Hasenkamp, Seguí, Diamante, Nogoyá, Colonia Avellaneda, La Paz, Federal, Hernandarias, El Palenque, Bovril, Alcaraz, Sauce de Luna y Crespo.

En general, contó la directora, los estudiantes son personas con baja visión o ciegos, muchos de ellos con dificultades motoras y/o neurológicas.

“Nuestro proyecto educativo institucional propone un abordaje educativo integral de las personas con discapacidad visual, en su mayoría de su población son personas ciegas y disminuidas visuales, también algunos asociados a discapacidades motrices y neurológicas”, explicó Ramírez.

La institución funciona en dos turnos, de 8 a 12, y de 13 a 17. Cuenta con un plantel de 15 docentes ejercidos por profesoras para ciegos, terapista ocupacional y profesores de Educación Física, de Música e Informática, y un docente de Formación Laboral. El equipo técnico está conformado por psicóloga, terapista ocupacional y psicopedagoga. El equipo directivo cuenta con director y vicedirector, mientras que el personal administrativo, cocinera y personal de mantenimiento son siete personas. Además hay en planta transitoria un referente técnico para el área de Informática.

“En sus inicios funcionó con 13 adultos. Más tarde comenzaron a acercarse padres con sus hijos ciegos, de muy pocos meses de edad, estos se planteaban la problemática de la educación y el futuro de sus hijos. Se hizo necesario brindar asistencia a estos padres y sus niños, funcionando desde entonces el nivel Preescolar en este establecimiento. Así fue que gradualmente se fueron incorporando más áreas de trabajo para dar una respuesta pedagógica adecuada a las características de la población que se iba ampliando”, narró Ramírez a propósito de los comienzos de la institución.

En su sede de calle Churruarín 338, se ofrece una decena de ofertas educativas que abarcan Alfabetización; un Espacio Educativo Múltiple; Orientación Vocacional Ocupacional; Enseñanzas de Técnicas y Recursos Específicos (ETRE) y Orientación y Movilidad; Inclusión escolar (niveles Inicial,Primario, Secundario y educación de jóvenes y adultos); Formación Laboral Auxiliar en Cocina; Actividades de la Vida Diaria; Área Baja Visión;

Informática y Tecnologías Adaptadas; Áreas estético-expresivas. También se realizan talleres con las familias de Braille, jornadas y encuentros con docentes y estudiantes de otras instituciones educativas, reuniones con profesionales particulares de los estudiantes y encuentros de capacitación docente entre otras.

Justamente, en el marco del aniversario, además del almuerzo y los festejos previstos para hoy en ambos turnos, está prevista la realización de una jornada de capacitación, la semana próxima, denominada Alfabetización y Movimiento, que contemplará talleres de construcción de libros accesibles por la mañana; y por la tarde de Elementos adaptados de movilidad, a cargo de la profesora magister Flavia Steiner.

Trabajos y planes

En la Hellen Keller, los alumnos tienen la posibilidad de desayunar, almorzar y merendar en la institución, según sus actividades y horarios. Las personas que llegan a entrevistas de admisión generalmente son derivadas por médicos oftalmólogos, profesionales particulares, instituciones de salud pública u otras escuelas.

“Cumpliendo 57 años de existencia, tenemos grandes desafíos que todos los días nos movilizan y nos hacen redoblar esfuerzos. Nuestro objetivo primordial es la plena inclusión de todos los estudiantes, y para eso pensamos y construimos constantemente propuestas, equipos de trabajo, proyectos, jornadas; porque queremos que ellos cuenten con todos los recursos, con todas las oportunidades para favorecer el desarrollo de su autonomía, para que construyan sus proyectos de vida con todas las posibilidades”, reflexionó Judit Ramírez.

Precisamente, en cuanto a las perspectivas, la directora sostuvo que la escuela tiene muchas necesidades: equipamiento en el taller laboral, actualización de equipos de informática, mobiliarios adaptados, materiales didácticos, entre otros. “La comunidad es solidaria y siempre ha estado atenta a los pedidos de donaciones que hemos realizado”, y ejemplificó: “Necesitamos equipamiento de informática porque aumenta la población mayor que ha perdido la visión y se acercan a la escuela para ver cómo reaprender todo, utilizar el celular o la computadora para facilitarles la vida, y no tenemos computadoras, más allá de dos o tres en funcionamiento. Necesitamos mobiliario adaptado para los chicos con problemas neurológicos; y materiales didácticos porque se trabaja mucho con lecturas y contrastes, y son de mucho uso. Todas esas necesidades nos hacen que tengamos el desafío diario de construir propuestas para muchas veces autogestionarnos porque sabemos que la inversión, no solo local sino en todo el país, en educación no es de las mejores. Entonces promovemos actividades para generar recursos económicos y poder de a poco ir adquiriendo esos materiales”, citó.

Finalmente, expresó su deseo de que la escuela siga creciendo, “que sea abierta, que sea un espacio de construcción de conocimiento en constante movimiento”.

Con Tacto

En el marco de su programa de Responsabilidad Social Empresaria, UNO de Entre Ríos lleva adelante desde hace 10 años la producción periodística y distribución del periódico Con Tacto, primer material gráfico informativo de interés general del mundo, que incorporó el sistema Braille. Circula el último jueves de cada mes, gratis junto a la edición de UNO papel. Está impresa en tinta y Braille y permite el acceso amplio a noticias, juegos y adivinanzas.