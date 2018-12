La Coordinadora Basta es Basta se llevó una sensación agridulce de Paraná

La Coordinadora Provincial por una vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos Basta es Basta organizó el festival, que comenzó pasadas las 18 en la puerta de la Casa de Gobierno de Entre Ríos, con la intención de cambiar el modelo productivo en la provincia.

"Hay una diferencia de concepción sobre las buenas prácticas agrícolas porque, en definitiva, no las compartimos. Lo mismo sucede con la visión sobre la deriva de las aplicaciones. Ellos tienen otra visión, por lo que hay mucho sobre lo que tenemos que avanzar", explicó Richter, que llegó desde Gualeguaychú, aunque aclaró que también reside en Buenos Aires.

"Por un lado nos ofrecen una mesa de trabajo, en donde estarán todos los sectores para acordar medidas específicas de transición para fomentar e implementar la agroecología, pero por el otro nos hablaron de cuestiones etéreas y lo que necesitamos son datos concretos", explicó mientras recorría la feria de productores que se armó en la puerta de la Casa de Gobierno.





Quizás el dato más alentador fue la convocatoria para el 15 de enero, en donde realizarán el primer encuentro de la mesa de trabajo.





"Es real, vamos a venir a escuchar y a preguntar por qué será en Paraná. Dicen que no quieren ir a los pueblos porque acá es la sede del gobierno central, perfecto vendremos acá, pagándonos nuestros pasajes, porque tenemos toda la intención para colaborar y aportar propuestas para que el proyecto tenga un rumbo cierto no declarativo. Por ahora cuando les preguntamos por medidas concretas nos hablaron de programas que son para pequeños productores que no necesariamente aplican a la agroecología", remarcó Richter.