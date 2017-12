Koch, dispuesto a pedir disculpas a Keili González

El diputado del Frente Renovador aseguró que se presentará el miércoles 20 de diciembre a las 10:30 en la sede del Inadi en Paraná, donde se concretará la audiencia de conciliación convocada por la delegada del organismo en Entre Ríos, Silvia Campos.





"Siempre he sostenido que cuando la justicia nos reclama, nosotros debemos estar, no nos debemos amparar en ningún fuero, porque como diputados somos personas que tenemos carga pública, pero tenemos que ser todos iguales ante la justicia. Inadi es una herramienta de la justicia. Así que me voy a presentar como corresponde", expresó Koch. Y consideró que si no lo hiciera estaría "desmereciendo una organización tan importante como el Inadi".





Además se manifestó dispuesto a hacer una retractación de sus declaraciones, las que Keili consideró discriminadoras y derivaron en la denuncia ante el organismo. "Si tengo que pedir disculpas, como hombre lo voy a hacer, porque es de hombre equivocarse y pedir disculpas", afirmó.





Luego comentó: "Cuando la traté de Lautaro, fue porque así la conocía y no tengo la obligación de saber cuál es su nueva filiación porque no soy policía para pedir documentos. Hoy sí sé que se llama Keili", aseveró.





"Si le tengo que pedir disculpas porque herí susceptibilidades, no tengo problemas, no se me va a caer nada por pedir disculpas. No quiero acrecentar la grieta ni quiero que haya divisiones. Quiero que nos respetemos entre todos para que vivamos en democracia", remarcó.





También dijo conocerla a ella, a "la mamá, el papá y la familia" y sostuvo: "No tengo un tema personal con ella, es una cuestión de conceptos. Así como ella defiende su concepto y cree en la diversidad de esa manera, que me acepte que yo no estoy de acuerdo".





Respecto a su postura sobre la diversidad sexual, apuntó: "Yo respeto a todo el mundo, pero pido que me respeten también a mí. Creo en macho y hembra, creo científicamente en la biología. Acéptenme que piense distinto, porque si no parece que si no pensamos todos iguales, somos unos malos y otros buenos". También cuestionó "la obscenidad de andar mostrando los genitales o las partes íntimas en la calle" y consideró que se deben "respetar el derecho del niño, la familia, la vida. Es mi concepto, permitime disentir con vos si no opinás igual", finalizó.







(APFDigital)