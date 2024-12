Iosper renegocia con las clínicas y le pagó a cuidadores y acompañantes terapéuticos

“Desde la entidad manifestaron que estaban apremiados económicamente y, como muestra de buena voluntad, nos pidieron la cancelación del saldo de la facturación de septiembre, correspondiente a las prestaciones de agosto. Ante ello, desembolsamos 670 millones de pesos”, detalló el interventor. Respecto al resto de la deuda, el funcionario informó que se presentó un plan de cuotas escalonado y se expuso la necesidad de aplicar una quita.

“Entre tantas sorpresas e irregularidades que nos encontramos, surgió que la facturación de las clínicas y sanatorios no se audita desde hace un año. Por eso, les propusimos una quita equivalente al promedio de los débitos que todas las obras sociales hacen cuando se audita la facturación”, explicó Gallegos.

Incumplimientos

“El Iosper no estaba cumpliendo desde hace 12 meses con la obligación de efectuar auditorías sobre las facturas. Si no hacemos esa quita promedio, la otra alternativa que nos queda es auditar toda la deuda antes de pagar y eso demandaría mucho más tiempo. Porque nosotros no vamos a pagar un solo peso sin la auditoría correspondiente”, remarcó el interventor.

Los representantes de Acler, según informó Gallegos, quedaron en reunirse para analizar la propuesta y brindar una respuesta la semana próxima. “No obstante, nos empezamos a enterar por los medios que hay amenazas de cortes en las prestaciones y por eso queremos clarificar la situación y llevar tranquilidad a los afiliados”, expresó el funcionario.

“Hay prestadores que no están acostumbrados a negociar y tendrán que aceptar que ahora el Iosper plantea condiciones, siempre pensando en los afiliados. Es la primera vez que la obra social se sienta frente a las clínicas y no dice todo que sí, sino que plantea algunas cuestiones de sentido común y de transparencia. Entendemos la sorpresa, pero estas son las condiciones en esta etapa”, sostuvo.

Iosper 1.jpg

“De momento no tenemos reportes de los afiliados sobre algún problema con las prestaciones, pero eso no quiere decir que no esté sucediendo. El de Iosper es un afiliado muy castigado, acostumbrado a que no le cubran, le corten, lo reprogramen. Y con eso tenemos que terminar”, acotó.

“El estado de desidia que encontramos es fabuloso”, reiteró Gallegos. El funcionario anticipó que durante enero se trabajará en un plan que especifique cuánto va a pagar el Iosper por cada práctica y cuándo se va a efectivizar cada pago. “Hoy eso tan elemental no existe”, objetó.

Pago a cuidadores y acompañantes

En otro orden, el funcionario informó que este viernes se canceló la deuda de 600 millones de pesos correspondiente a prestaciones de discapacidad, acompañantes terapéuticos y cuidadores domiciliarios.

“Hay prestadores acostumbrados a cobrar primero y sin auditar, pero esos privilegios se terminaron. Hoy tomamos la decisión de pagarles a estos trabajadores que no cobraban desde julio”, explicó Gallegos.

Pago de deuda

El pago se efectivizó luego del compromiso asumido por la intervención en una reunión con representantes de los acompañantes terapéuticos y de los cuidadores domiciliarios mantenida esta semana. Los profesionales manifestaron que nunca habían sido recibidos por la conducción de la obra social. Se trata de 150 acompañantes terapéuticos y 300 cuidadores domiciliarios.