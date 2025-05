Investigan sobrecostos en Licencias de Conducir en localidad entrerriana

"Habiéndose advertido irregularidades en el otorgamiento de licencias de conducir, a raíz de numerosas quejas de usuarios del servicio, desde el Departamento Ejecutivo -lejos de ocultar, demorar o relativizar la situación-, se puso a disposición para todo aquel que se acercara a la sede municipal, un formulario y nota modelo de queja -para completar y firmar-; a fin de darle cauce formal a todos los reclamos", informaron desde el Municipio, según registró UNO.

En base a ellos se procedió a la apertura de un procedimiento disciplinario y pedido de informes al agente municipal señalado por los usuarios, algunos de ellos vecinos y otros tantos residentes en localidades aledañas; la reasignación temporal del puesto de trabajo de quien estuviera designado a cargo del sector; y una auditoría para dar respuesta por posibles reclamos económicos.

"Las cosas deben hacerse bien"

"Realizadas estas aclaraciones queremos destacar que una gestión municipal no puede ni debe dejarse llevar por rumores o especulaciones, sino por hechos. Que, en el Estado, sea nacional, provincial o municipal, todos los reclamos están regulados por un procedimiento que impone pasos administrativos y legales que deben cumplirse y llevan tiempo. Y una cuestión no menor, todos los trabajadores (los que hacen las cosas bien y también los imprudentes) gozan de derechos laborales que los protegen y ha sido decisión de ésta gestión no vulnerar ninguno de estos derechos ni tomar medidas apresuradas que, en la urgencia de dar respuestas, le generen luego consecuencias no queridas a la municipalidad y por ende, a los contribuyentes. Las cosas deben hacerse bien. Como en este caso, la gestión municipal obró con seriedad y prudencia, respetando los pasos y tiempos que fijan las leyes", finalizaron desde el municipio.