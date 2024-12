Inteligencia artificial: en Gualeguaychú, Concordia y Crespo unas 150 personas se capacitaron

Capacitación

Los participantes tuvieron la posibilidad de entrenarse en herramientas vinculadas a la IA, con el fin de continuar fomentando la innovación en la creación de contenidos, adquiriendo conocimientos avanzados en el uso de programas como ChatGPT, MidJourney, Runway y ElevenLabs, entre otros, que permiten generar contenido innovador, como imágenes, videos y audios.

IA Crespo 1.jpg Personas de Crespo se capacitaron en inteligencia artificial.

Se desarrollaron tres clases virtuales y hubo una experiencia de encuentro personal, en la que los concurrentes debían aplicar lo aprendido resolviendo una consigna, durante un lapso de cinco horas. En Crespo hubo un grupo que se destacó y accedió al primer lugar en la escala de reconocimientos. Estuvo integrado por Jonathan Torquati, Daniel Giosa, Jazmín Gettig y Gustavo Tablada, quienes cumplieron el objetivo de realizar una campaña publicitaria para promocionar la ciudad. Los resultados conseguidos en poco tiempo confirmaron que la IA aporta cuantiosas posibilidades para resolver cuestiones que de otra forma demorarían mucho más y sería más complejo concluir el proceso.

UNO dialogó con Daniel Giosa, uno de los participantes, quien es experto en informática y recientemente se diplomó en Inteligencia Artificial aplicada a las Pymes. A pesar de su vasta formación hizo hincapié en que “siempre hay que seguir capacitándose y actualizándose”, y con razón: la innovación es constante y los avances tecnológicos se desarrollan de manera presurosa.

IA Crespo 3.jpg Los grupos aplicaron con creatividad lo aprendido sobre IA

Sobre este punto, precisó: “A la IA hoy tenemos que sumarle una palabra más, y nos referimos a la inteligencia artificial ´generativa´, que significa que generar contenido. Es lo que ya está pasando: se empieza a generar cada vez más contenido, y eso me parece que es más que positivo”.

Aplicar lo aprendido sobre inteligencia artificial

Sobre la experiencia de aplicar lo aprendido en HakIAton, Giosa comentó: “Debíamos hacer una campaña de promoción y mejora del medio ambiente, y la sostenibilidad de la ciudad, basado en el uso de la bicicleta y el ecoturismo, y en lugares verdes. En cinco horas había que hacer imágenes, videos, campañas, audio, todo con IA, todo creado desde los computadoras y con las nuevas aplicaciones de IA generativa. Hacer eso de otro modo lleva un montón de tiempo y tiene un alto costo económico, pero hoy lo que hace la tecnología es poner a la gente que es capaz que trabajar para esto frente a una gran herramienta que ayuda te agiliza procesos que antes eran impensables”.

IG Crespo 2.jpg Daniel Giosa compartió su experiencia en HakIAton

Sobre la experiencia en esta capacitación, aseguró: “A mí me viene bien, porque no soy nativo de la tecnología y de la inteligencia artificial, entonces me cuesta mucho. Pero el estar con jóvenes, me hace pensar más rápido, y aprendí mucho”.

La era del conocimiento

Consultado acerca de qué es la IA, Giosa señaló: “Podemos compararla con lo que es la inteligencia colectiva, que son saberes que se fueron pasando de generación en generación en base a la experiencia. Con la tecnología, es algo similar: alguien publica en Internet muchos de los problemas que ya atravesó, que los resolvió o no, y esta famosa Big Data encontró la posibilidad de leer todo, de ver todo y de controlar todo, al estilo Gran Hermano. Y en base a eso puede responder a un interrogante de otra persona. Entonces, la IA no es nada más ni nada menos que todo el conocimiento de todo el mundo, de todo el tiempo, que está digitalizado. Lo que es muy importante destacar es la rapidez de la respuesta: vos le preguntás cualquier cosa que sea a un sistema de IA y en tres o cuatro milisegundos, obtenés una respuesta sobre lo que estás buscando o necesitando”.

“Todo está basado en experiencias que tuvieron antes otras personas”, reiteró, y por último aclaró: “No es que son experiencias de las máquinas”.