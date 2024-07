Instan a usuarios con subsidios de gas y luz a registrarse para continuar con el beneficio

A partir de la quita que el gobierno nacional realizará del subsidio general al consumo residencial de luz y gas, para pasar a un esquema de subsidio focalizado, quienes nunca hayan realizado el trámite tienen tiempo hasta el 31 de julio para completar el formulario de inscripción correspondiente. Desde el gobierno de Entre Ríos recuerdan que para no perder los subsidios, los usuarios de esos servicios en todo el país, deberán inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), para lo cual deben ingresar al argentina.gob.ar/subsidios .

Para no perder subsidios de luz y gas, se podrá completar la inscripción hasta el 31 de julio

Si el usuario ya realizó la inscripción, no debe hacer nada. Sin embargo, si nunca hizo el trámite y fue categorizado de manera automática, sí debe completar el formulario de inscripción que tiene carácter de declaración jurada. Luego de ello, el Estado nacional evalúa la información y le asigna el subsidio correspondiente de acuerdo a las condiciones socio-económicas del hogar. Si quien desea inscribirse no posee la factura a su nombre, igual puede realizar la solicitud indicando que no es la persona titular.

Gas natural energía eléctrica tarifas 1.jpg

En esta ocasión, la reestructuración del esquema será triple: menor subsidio; topes en los kilovatios/hora por mes; y aumentos en el valor de la energía.

Topes de consumo

En otra de las modificaciones importantes al esquema de subsidios, el gobierno establece nuevos topes de consumo para la energía subsidiada de los Niveles 2 y 3. Esto quiere decir que a partir de ahora se determinan los volúmenes máximos de consumo subsidiable para las categorías N2 y N3. N2: 350 kWh por mes; y N3: 250 kWh.

Los sectores de ingresos bajos (N2), que hasta ahora no contaban con límites, tendrán subsidiados hasta 350 kWh por mes. En tanto, los sectores de ingresos medios (N3) tendrán un tope mensual de subsidios de 250 kWh (antes era de 400 kWh por mes).

Todos los consumos que superen estos topes, pagarán el resto de la tarifa de forma plena. Esto quiere decir que pagarán el costo total sin importar si tienen ingresos bajos (N2) o medios (N3).

Esquema de segmentación

*N1: Sin subsidios. Ingresos familiares superiores a $2.706.848. Abonan la tarifa plena. No tienen tope de consumo.

*N2: Escasos recursos. Ingresos familiares menores a 773.385 pesos. Hasta ahora no tenían topes de consumo de potencia, ahora sí: 350 kWh por mes.

*N3: Ingresos familiares entre 773.385 y 2.706.848 pesos. Solo se subsidia 250 kWh por mes. Antes era de 400 kWh.