Hugo Yasky en Paraná: "El pueblo va a valorar las medidas"

Elizar Yasky Bahl.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

"Es un dato que ya se esperaba, sabíamos que iba a ser una inflación alta", admitió Yasky sobre la suba de precios de agosto, multiplicada con la devaluación del 22% que aplicó el Gobierno después de las PASO del 13 de agosto.

El titular de la CTA consideró que "el FMI presionó para que el Gobierno devaluara y sabía que el resultado iba a ser este". Y acusó que el organismo financiero "está tratando de favorecer las chances electorales de los que le prometen que van a ajustar al pueblo para pagarle a ellos a como dé lugar y creo que eso a nuestro pueblo lo sopesa".

Respecto de si el dato de la inflación reduce aún más las chances de ganar las elecciones del oficialismo Yasky opinó: "Hay un gobierno que está dando señales muy claras de que quiere ir hacia un horizonte de justicia social, con lo del Impuesto a las Ganancias, los anuncios respecto al financiamiento educativo, esto de hoy (en alusión a la devolución del IVA), (la suba de) la Asignación Universal por Hijo y el aumento que está habiendo en las asignaciones familiares".

Son medidas "que muestran claramente una campaña electoral que no se hace con palabras, con discursos, sino con hechos y esto el pueblo yo sé que lo va a valorar", confió el dirigente sindical. Y aseguró: "Todavía estamos en una línea muy competitiva para la segunda vuelta y vamos a tener un triunfo".

Consultado si las medidas que adoptó hasta ahora Massa son suficientes para atraer y contener el voto de los trabajadores, Yasky aclaró que "hay que tomar otras medidas", pero valoró que "son señales de hacia dónde queremos ir. Queremos un gobierno que ni bien asuma empiece a resolver la distribución de la riqueza y la inflación, que tiene que ver también con los condicionamientos del FMI".

sergio massa.jpg

Por último, al pedirle en su condición de representante obrero un mensaje para los trabajadores que votaron a Javier Milei en las PASO, el líder de la CTA sugirió: "Cuando uno no gobernó y promete cualquier cosa, tiene la ventaja de que no tiene que dar cuenta de lo que hizo. Si hubiésemos visto a Mauricio Macri gobernando no le hubiésemos creído cuando dijo que eliminaba el impuesto a las ganancias".

Y llamó a "mantener un rumbo en el marco de la justicia social. Eliminar la educación, la salud pública y convertir al Estado simplemente en un gendarme al servicio de los poderosos de este país que son los que apoyan a Milei, es en contra de los intereses populares", cerró.

Bahl: "La elección se gana voto a voto"

El intendente anfitrión del acto habló como candidato a gobernador ante los dirigentes y militantes presentes y dijo "los necesito" para reforzar la campaña electoral del peronismo en la ciudad y la provincia para las elecciones del 22 de octubre.

Bahl Romero.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

Bahl marcó el calendario de campaña y enfatizó: "quedan seis semanas. Tenemos que persuadir y no enojarnos, porque la gente está enojada y tenemos que hacerle ver la realidad. Y tenemos que hablarle fundamentalmente a los peronistas, algunos de los cuales pueden estar enojados", advirtió.

Respecto de su disputa contra Rogelio Frigerio, candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, el intendente de Paraná remarcó: "Estas elecciones son voto, pero si cada uno hace lo que tiene que hacer les garantizo que vamos a ganar". Recordó que en febrero se encontraba "24 puntos abajo" del candidato opositor y señaló: "Hoy estamos palo a palo".

"Capaz tengamos el menor porcentaje de la historia, pero las elecciones se ganan por un voto", insistió Bahl a la militancia.

Acto CTA Sutep.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

Además, instó a que los dirigentes y militantes se sientan "orgullosos de nuestro gobierno provincial y de nuestro gobierno nacional, que toma medidas a favor de los trabajadores aún en situaciones difíciles como ahora. ¿Quién va a defender a la gente si no es el peronismo?", observó.

Finalmente, en relación a la elección local, que el peronismo también debe revertir, aseguró: "Vamos a poner el 110% para que Rosario Romero y David Cáceres sean intendenta y viceintendente de Paraná".