El dirigente brindó una entrevista exclusiva a UNO en la que habló sobre cómo encausar la economía, el rol de la provincia en esa tarea y hasta opinó de la gestión del gobernador Gustavo Bordet. En cuanto al panorama electoral provincial, destacó el liderazgo del diputado nacional y precandidato a gobernador de JXC, Rogelio Frigerio: "Entre Ríos ya eligió en las intermedias", manifestó, en referencia a las elecciones legislativas de 2021, donde el ex ministro del Interior de Mauricio Macri obtuvo 432.314 votos, es decir, el 54,52% de las voluntades para llegar al Congreso.

Además de Frigerio, el precandidato a presidente estuvo acompañado este sábado por otros integrantes de la cúpula del PRO entrerriano, como la diputada provincial Ayelén Acosta; el ex concejal Emanuel Gainza, el diputado nacional Gustavo Hein, el diputado provincial Esteban Vitor y el abogado Hugo Gemelli, entre otros. El punto de encuentro fue un conocido local comercial ubicado en Avenida Laurencena y Acuerdo de San Nicolás, en la costanera paranaense.

En primer lugar, consultado sobre cuál fue el tema principal que se discutió este jueves en el encuentro en San Isidro -en la casa del ex ministro Jorge Triaca- con Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, más Federico Angelini, Cristian Ritondo, Diego Santilli y Fernando de Andreis, manifestó: "Hablamos mucho de la situación económica, de la angustia de la gente, de que mañana no va a poder pagar el alquiler, de la gente que no pudo pagar el seguro de salud".

Horacio Rodríguez Larreta Juntos por el Cambio Elecciones 2023 Rogelio Frigerio 2.jpg

Y agregó: "Este es un gobierno que no tiene rumbo, el kirchnerismo fracasó. Alberto Fernández y Cristina Kirchner fracasaron con más de 100% de inflación. También hablamos de la inseguridad y de la angustia de los argentinos. Por otro lado, hablamos de la esperanza de que vamos a sacar a la Argentina adelante".

Al ser preguntado cómo cree que se debe encausar la economía del país, aseguró: "Vamos a bajar la inflación, vamos a dejar de gastar más de lo que tenemos todos los años y vamos a dejar de emitir, de usar la maquinita infernal que lo único que genera es pobreza. Vamos a independizar al Banco Central. No puede ser que el Gobierno, cada vez que le falta plata, va y le toca la puerta al Banco Central. Eso debe terminar".

También subrayó que el país debe aumentar sus exportaciones para que ingresen más dólares que ayuden a aliviar la escasez de la divisa. "Vamos a exportar más. La única solución de fondo es exportar más. Hoy el mundo necesita alimentos argentinos y de Entre Ríos. Hay millones de personas en mercados nuevos a los que hay que llegar, como Vietnam, India e Indonesia. Con más exportación y más dolares se acaba esta volatilidad infernal del tipo de cambio".

La mirada sobre Entre Ríos

Acompañado de Frigerio, Rodríguez Larreta remarcó el lema de su espacio. "A la Argentina la vamos a cambiar, será un cambio profundo y duradero que vamos a sostener en el tiempo", puntualizó y agregó que ve potencial en la provincia de Entre Ríos para generar ese cambio.

"A la provincia de Entre Ríos vine a aprender, no vine a discursear. Escuché y entendí que, por ejemplo, la industria avícola puede potenciarse con la apertura de nuevos mercados. También hablamos sobre qué hacemos con la hidrovía y concluimos que se necesita dragar para sacar las barcazas con granos de los puertos. Hay que darle mayor conectividad a Entre Ríos", remarcó.

Horacio Rodríguez Larreta Juntos por el Cambio Elecciones 2023 Rogelio Frigerio.jpg

Además sostuvo que la provincia podría potenciar el turismo. "Hay lugares divinos para el turismo, pero lo que pasa es que hay pocos aviones. Si alguien de Tucumán tienen que venir a Entre Ríos, primero tiene que hacer escala en Buenos Aires y luego llegar acá. Eso atenta contra el turismo. A eso vine, a entender los reales problemas de Entre Ríos", remató.

Sobre el final, el precandidato a presidente se refirió a la gestión del gobernador Gustavo Bordet. "La gestión de Bordet pasa sin pena ni gloria. No aprovecha el enorme potencial de la provincia. Es una de las más fértiles del mundo y gran productora de alimentos. A consecuencia de la guerra -NdR: de Rusia y Ucrania- el mundo demanda alimentos y podríamos estar vendiendo muchos más alimentos entrerrianos", planteó.

En ese mismo sentido, refirió que para ello "se requiere un cambio en la diplomacia, que abra mercados para darle estabilidad al tipo de cambio". "También son importantes las obras de infraestructura, como la hidrovía y las rutas. Por caso, las rutas están en mal estado para llevar los alimentos a los puertos para exportar", añadió.

Horacio Rodríguez Larreta Juntos por el Cambio Elecciones 2023 Rogelio Frigerio 3.jpg

Por último se refirió a la noticia política de la semana en la provincia: la decisión de Bordet de unificar las elecciones provinciales con las nacionales, para votar en agosto (PASO) y octubre (Generales). "La gente ya decidió por el cambio en la elección intermedia -NdR: se refiere a las legislativas de 2021-. Ese cambio se va a expresar el día que sea, no cambia nada si la hacen de día, de noche, juntas o separadas. Las triquinuelas electorales no cambian la decisión del cambio. Y la mejor expresión de ese cambio la expresa Rogelio", aseguró.

"Frigerio es la expresión del cambio en Entre Ríos. Junto a Rogelio estamos trabajando por el cambio. Necesitamos coordinar el trabajo entre gobierno nacional y provincial, que es el que conoce bien los problemas. Por eso trabajar juntos es muy bueno. Rogelio es el que está más preparado. Tiene muchos años de experiencia en la gestión pública y sabe y conoce cómo manejarse en una situación de crisis como la que estamos hoy. Ya ganó las elecciones intermedias y conoce la provincia más que nadie. La gente ya decidió", finalizó.