Haití: una escuela reconoció a un jefe del Regimiento de Concordia

Garasino explicó que el reconocimiento se da, gracias a que otro hombre de armas "que ha llevado el padrinazgo de esta escuela en la ciudad de Thomassique, en la frontera con la República Dominicana, en una zona donde no hay electricidad, no hay internet y es un paraje con una pobreza extrema total”, enumeró, para ponderar la tarea del Suboficial Mayor David Garcés, "que tomó la iniciativa de poder apadrinar esta escuela, llamada Don Diego – Villaguay, a la que nombraron así, porque él es oriundo de allí”, consignó Diario Río Uruguay.

Al respecto, Garasino mencionó que el suboficial “se interesó por algunos libros que escribí y yo me interesé por este proyecto solidario, con el cual me comprometí para poder publicarlo y gentilmente me reconocieron con el nombre del aula”, gesto que conoció a través del mencionado video, admitiendo además que “me sentí conmovido y shockeado porque no me esperaba semejante distinción”.

Entre otras cosas, el mayor Garasino comentó que “estoy realmente agradecido”, ya que “es un honor que alguien me haya distinguido con semejante detalle” y remarcó que “es un compromiso, no solamente ahora, sino hacia futuro con esa gente, con esa escuela, con esos chicos, que la única esperanza que tienen para tener un futuro mejor es a través de la educación, en un contexto de pobreza extrema”.

Su intención de visitar Haití

Además, manifestó que “en el futuro cercano me gustaría poder conocer la escuela” y destacó que “si pueden observar -en el video- la precariedad del lugar es evidente, el aula es una lona, unas chapas y unas paredes”, pero “están al aire libre”, por lo que “la labor de esa gente que lleva la enseñanza a todos esos chicos para tratar de sacarlos de esa ignorancia y llevarlos hacia un futuro un poco mejor es evidentemente el altruismo, el mismo que llevó a este hombre a poder apadrinar esa secuela llevando donaciones de distintos lugares de la provincia de Entre Ríos”.

Sobre su vínculo con la escritura, Garasino apuntó que “viene desde que era chico e iba a la escuela primaria en Capuchinos”, una costumbre que “se ha reforzado con el paso del tiempo”, dado que “sigo leyendo, sigo escribiendo y produciendo”.

No obstante, mencionó que “hay cosas que puedo publicar y cosas que no, por la cuestión de ser un funcionario público, pero seguiré publicando y tratando de seguir capacitándome”, ya que “al día de hoy continúo estudiando”.