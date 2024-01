Guardaparque de San José denuncia persecución política

Velzi, por su parte, argumentó: "Hay hechos que han venido sucediendo por la actuación de Jaime y porque el año pasado, sobre todo, nos opusimos a que el intendente Bastian cediera un terreno que estaba bajo una reserva, que se llama Los Teros, que por la ley provincial 11.011 está destinada para usos múltiples". En ese momento el intendente pretendía otorgar gran parte del espacio a un club de fútbol, recordó.

"Consideramos que hay una venganza y una persecución ideológica y política por eso y porque, a su vez, a través la Asociación Arroyo Perucho Salvaje hicimos varias acciones de amparo el año pasado contra la Municipalidad, que tuvieron sentencia", amplió el abogado.

"El intendente Bastian lo saca a Jaime de la reserva y lo manda a un lugar que es un museo de especies muertas, lo cual consideramos que sería una degradación personal. No está preparado para estar en ese lugar y emocionalmente está afectado por eso", continuó.

Borda sostuvo: "Me mandan a cuidar especies muertas. Yo como guardaparque me formé para cuidar la vida. También nos hemos dado cuenta de que el señor intendente no nos ha apoyado en los últimos cuatro años y hemos visto que Ambiente municipal de San José no ha funcionado".

Finalmente anunciaron que van a "procurar poner freno" al traslado del guardaparque, recurriendo al Juzgado Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay.