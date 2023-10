Gualeguaychú: Tribunal Electoral habilitó a Mauricio Davico

Para los miembros del Tribual Electoral, en la Constitución de 2008 "no se verifica que se haya previsto un impedimento textual a la candidatura aquí debatida”, en referencia al hecho de que Davico fue reelecto como intendente de Pueblo Belgrano y ahora va por un tercer mandato pero en otro municipio: Gualeguaychú.

De esta manera, fueron desestimadas las impugnaciones presentadas ante la Justicia Electoral y quedó oficializada la lista que lidera Davico, secundado por Julieta Carrazza.

Esta es la lista completa oficializada:

Davico se impuso con comodidad en las internas en agosto pasado, al obtener casi 14.000 de los 27.114 votos que cosechó Juntos por Entre Ríos. Además, el frente opositor fue el espacio más elegido: sacó el 44% frente al 26% del oficialista Más para Entre Ríos (Unión por la Patria), que lleva a Martín Piaggio en su boleta.

Sin embargo, el juez Héctor Vasallo, integrante del Tribunal Electoral de Gualeguaychú, hizo lugar el 8 de septiembre pasado a una serie de impugnaciones presentadas contra la candidatura Palito Davico y no oficializó su postulación de cara a las generales.

Davico pidió recusar al juez Vasallo, con el argumento de que en el pasado tuvo manifestaciones públicas en contra del candidato de Rogelio Frigerio y por estar casado hace 20 años con una concejal peronista de Gualeguaychú; pero no tuvo eco.

Los principales argumentos que derivaron en la impugnación apuntaban a que Davico, de ganar las elecciones, accedería a un tercer mandato consecutivo, ya que viene de dos gestiones como intendente de Pueblo General Belgrano. Además le cuestionaron no cumplir con el requisito de residencia de cuatro años en la ciudad que ahora busca gobernar.

Davico Frigerio Carrazza.jpg El Procurador dictaminó a favor de la nulidad de la candidatura de Mauricio Davico para intendente de Gualeguaychú.

Ante esta situación, el abogado del candidato a intendente, Juan Ignacio Weinberg, apeló la decisión judicial alegando que no se trataría de una re-reelección ya que, en caso de ganar, sería el primer mandato de Davico en Gualeguaychú. Sobre la residencia, indicó que tampoco sería un inconveniente porque el tiene domicilio en la ciudad desde enero de 2019, por lo que ya cumplió los cuatro años requeridos por ley.

El 11 de septiembre el secretario electoral de Gualeguaychú, Jorge Cuenca, dio curso a la apelación presentada por Weinberg y suspendió transitoriamente la resolución de la Junta Electoral sobre la impugnación de la candidatura de Davico. En consecuencia, el tema pasó al Tribunal Electoral de la provincia de Entre Ríos, que se expidió este martes a favor del postulante de Juntos por Entre Ríos a pesar del dictamen en contrario del Procurador General, Jorge García.

Frigerio, contento

Uno de los que celebró el fallo judicial fue Rogelio Frigerio, candidato a gobernador de Entre Ríos por el frente opositor, quien se expresó a través de sus redes sociales: “Hoy es un día muy importante para la democracia y para los vecinos de Gualeguaychú. El oficialismo intentó impedir que se respete la voluntad popular presionando a la justicia, mostrando la desesperación que tienen por no perder los privilegios que acumularon estos últimos 20 años. Pero no pudieron. Palito Davico va a competir este 22 de octubre y no tengo ninguna duda de que será el próximo intendente de Gualeguaychú", afirmó Frigerio.

Embed Siempre confiamos en la Justicia. Palito Davico ya está habilitado para competir el 22 de octubre y estoy seguro de que los vecinos de Gualeguaychú volverán a elegirlo porque tiene todo para ser un gran intendente. pic.twitter.com/ZXiyGVAT49 — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) October 10, 2023

"Gracias a toda la gente que nos apoyó y que creyó en nosotros. Siempre supimos que la candidatura estaba dentro de la Ley y la Constitución, y así lo declaró el Tribunal Electoral de Entre Ríos en una sentencia ejemplar", puntualizó Davico.