Gualeguaychú: se conformó la Mesa Estratégica por la Energía

Durante el encuentro, los representantes de las entidades presentes, se expresaron sobre la situación actual y futura del sistema energético, y resaltaron la necesidad de prestar atención al uso de la matríz energética instalada ,llegando a la conclusión de que " el sistema energético de Gualeguaychú está al borde del colapso y esta realidad no admite más postergaciones ".

"Ante este dictamen, y con el fin de gestionar con fuerza dicha problemática, buscando soluciones de fondo y no paliativos de contingencia, se conformó la Mesa Estratégica por la Energía de Gualeguayhú, siendo sus miembros las cuatro entidades firmantes que representan más del 70% del consumo energético actual. Esta mesa tiene un solo objetivo: la gestión de obras estructurales necesarias para la resolución del problema actual y velar por el inevitable crecimiento industrial, comercial y de servicios, incluso demográfico que tienen la ciudad y las zonas aledañas", expresaron.

Proyectos para mejorar el servicio de energía eléctrica

A su vez, manifestaron: "A modo de resumen, la Mesa Estratégica por la Energía de Gualeguaychú expone que, ante la debilidad estructural del sector energético, resulta inadmisible que obras vitales para la comunidad y su zona de influencia continúen demorándose, poniendo en riesgo no solo el crecimiento de la industria, sino el sustento mismo de miles de puestos de trabajo. En concreto, hay dos proyectos que no pueden seguir en espera".

El primero de ellos, según indicaron, es "la Estación Transformadora de 132 Kv, cuya necesidad ha sido reiteradamente planteada durante gobiernos anteriores y en la actual gestión, sigue sin avances concretos", afirmaron, y subrayaron: "Esta obra es crucial, ya que la actual estación, que además de Gualeguaychú abastece al departamento de Islas del Ibicuy, se encuentra colapsada. El parque industrial de Gualeguaychú, el más grande del sur de la provincia, no puede expandirse ni albergar nuevas industrias por la simple razón de que no hay energía suficiente para hacerlo. Nos preguntamos: ¿qué tipo de desarrollo puede esperar una provincia que no puede garantizar el suministro básico de energía?"

La segunda es la Subestación Perigan de 33 Kv, una obra complementaria y necesaria para aliviar la zona oeste de la ciudad, área que ha experimentado un crecimiento exponencial. "Esta infraestructura clave permitiría descongestionar la terna ubicada dentro del Parque Industrial. Ya no estamos hablando de una obra de futuro, sino de una necesidad presente e ineludible que fue oportunamente presentada ante las autoridades, sin embargo, seguimos esperando respuestas y, más aún, acción", afirmaron los integrantes de la Mesa.

Trabajo mancomunado

Por otra parte, resaltaron que "el objeto de la Mesa Estratégica por la Energía de Gualeguaychú es claro; fortalecer la gestión del sector privado que representa con la clara visión de sumar e involucrar a los organismos gubernamentales necesarios, tanto de nivel municipal como provincial y nacional quienes son socios estratégicos para el logro de los planteos buscados".