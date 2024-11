Gualeguaychú, la meca del carnaval

Así como a los argentinos en el exterior se los reconoce por Messi y Maradona, a cualquier vecino de Gualeguaychú se lo conoce en el mundo por el Carnaval del País. El evento no sólo representa un gran motor para la economía de la ciudad de la costa del Uruguay, también es generador de identidad y pertenencia, motivador de grandes pasiones y una verdadera fiesta cultural, que celebra creatividad, expresión individual y la conexión entre las personas.

“Carnaval toda la vida y una noche junto a vos, si no hay galope se nos para el corazón”, al decir de los Fabulosos Cadillacs, en una canción que ya tiene sus largos años. El de Gualeguaychú tiene más de 40 años y parece no tener techo. Está considerada la fiesta a cielo abierto más grande de Argentina y cuenta con cinco comparsas: este año entrarán en escena Marí Marí; del Club Central Entrerriano, Papelitos de Juventud Unida, Kamarr del club Sirio Libanés y Ará Yeví del club Tiro Federal (O’ Bahia del Club de Pescadores no participa).

carnaval gchu 2.jpg

Los orígenes de la celebración se remontan al siglo XIX e incluso estuvo cerca de desaparecer durante los años de dictadura.

Los primeros datos oficiales sobre este tipo de celebraciones son de 1840, cuando la Confederación Argentina permitió celebrar el aniversario de un acuerdo de paz con Francia. Allí surgió el Carnaval Internacional del Río Uruguay, que luego pasó a denominarse Carnaval de Gualeguaychú.

El entonces gobernador de Entre Ríos Justo José de Urquiza prohibió a través de un decreto provincial "el uso de mascaradas para siempre", y años más tarde se crearon las primeras comisiones encargadas de organizar los corsos. En aquel entonces, el desfile era compartido por murgas, comparsas y hasta orquestas.

En 1978 las principales organizaciones de Gualeguaychú se reunieron y dieron vida al Carnaval de la Avenida con un formato completamente renovador. Entre sus principales características, se estableció que sólo participarían las comparsas.

carnaval gchu.jpg

Desde entonces, todos los sábados de enero y febrero, sumado a los feriados por Carnaval, cinco comparsas se presentan en el Corsódromo de Entre Ríos, inaugurado en 1997, en el que realizan sus presentaciones año a año.

El Carnaval de Gualeguaychú es mucho más que un simple desfile de comparsas; es una expresión de identidad, creatividad y orgullo que perdura en el tiempo y promete seguir cautivando a generaciones futuras.

Matecitos

Al hablar de carnaval, la referencia es a las dos manifestaciones que se dan a Gualeguaychú, el Carnaval del País y los Corsos Populares Matecitos. Esta última es una de las fiestas populares más importantes de Gualeguaychú, que nace de las barriadas y se despliega con espuma, música, baile y brillo.

Los corsos populares iniciarán el viernes 31 de enero de 2025 y culminarán en marzo, con el clásico Entierro de Carnaval y el desfile de los ganadores.

El circuito constará de dos partes: una con espuma, comprendiendo el circuito tradicional del desfile del corso popular, hasta calle Churruarín y otra sin espuma, dentro del Corsódromo, comprendiendo las dos tribunas iniciales.

Las Audaces, primera batucada formada por mujeres

Oriunda de Gualeguaychú, Las Audaces, es la primera batucada en Argentina formada sólo por mujeres. Tocan juntas desde hace más de 20 años de forma independiente, y en el 2022 comenzaron a formar parte del Carnaval de Gualeguaychú, tocando en la comparsa Kamarr, del Club Sirio Libanés, resultando ganadoras en la Categoría Mejor Batucada en la edición 2024.

El grupo hoy está compuesto por 60 mujeres, de entre 14 y 60 años, pero comenzó en el año 2001 con una formación de 25 batuqueras a la que se fueron sumando otras mujeres.

Las Audaces han desafiado todo tipo de estereotipos y se involucraron en un mundo que hace más de 20 años pertenecía sólo a los hombres. Son estudiantes, amas de casa, profesionales, y trabajadoras que se juntan todas las semanas para ensayar y compartir música.

El empuje, la lucha y la alegría son las tres características que definen a este grupo de mujeres quienes, además de competir oficialmente en el Carnaval del País, tienen una escuela de batucada para mujeres llamada Sisi. Su objetivo es sumar cada vez más mujeres que se animen a aprender ritmos y percusión.

“Es un espacio sagrado dónde no sólo nos encontramos a tocar en cada ensayo. Los hijos de cada una de las batuqueras también se conocen, llevan años compartiendo y se hacen amigos entre ellos. El encuentro despeja y se disfruta. Somos una gran familia. Para nosotras es una pasión que transforma realidades”, dijo a UNO María Celeste Piaggio, directora de la batucada.

Si bien las chicas enseñaban de manera informal a quienes estaban dispuestas, desde hace unos años oficializaron la escuela. “Paso a paso fuimos avanzando y hoy tenemos un lugar donde funciona la escuela, dictamos clases semanales en un lapso de entre tres o cuatro meses. Asisten cada año un promedio de 25 chicas, de las cuales entre siete y ocho formarán parte de Las Audaces. El resto puede sumarse al año siguiente, o no, porque muchas van sólo con el objetivo de aprender. Por supuesto que deben tener condición musical y estar comprometidas, pero también nos importa la persona”, especificó.

Sobre el surgimiento del nombre, señala: “Con el grupo estábamos en el barrio, sobre Alem, que es la calle de mi casa natal y donde se hacían los corsos y nos dieron ganas de participar aunque había comenzado hacía dos fines de semana. Pero nos la jugamos y pedimos entrar, así sobre la marcha... Cuando nos dijeron que sí, tuvimos que pensar en un nombre, conseguir los instrumentos y acomodarnos. Al darnos cuenta de lo que estaba pasando, nos miramos asombradas y una de las chicas dijo ‘¡qué audaces que somos!’ y pensamos por qué no ponernos ese nombre, ‘Las Audaces’. Y quedó. Sin dudas nos identifica mucho”.

Carnavales 01 (1).jpg Las Audaces. Es la primera batucada del país integrada sólo por mujeres.

José Bereciartu: “Es un espectáculo consolidado movido por la pasión, el sentido de pertenencia y la alegría”

El contador José Bereciartu es presidente de la Comisión Organizadora del Carnaval de Gualeguaychú Edición 2024/2025 y en diálogo con UNO habló sobre la importancia del espectáculo, no sólo a nivel económico, también social y cultural.

“Cuando hablamos del carnaval, no sólo hablamos de ganancias en términos económicos y el dinero no es sólo para los clubes que participan, sino para toda la ciudad. De las cinco instituciones, cuatro tienen escuelas y la quinta, está invirtiendo continuamente en sus socios. Todos generan trabajo a lo largo de todo el año, por supuesto más en la época del carnaval. Volviendo las escuelas, se trata de instituciones de nivel primario, secundario y hasta un terciario, como es el caso del Sirio Libanés. Son escuelas modelo porque se han posicionado dentro de las mejores de la ciudad y con cuotas accesibles. Muchas familias las eligen por flexibilidad, contenidos y también porque siempre están buscando algo diferente o innovador, que no se encuentra en una escuela tradicional.

La verdad es que es un orgullo pertenecer a un club y ser conscientes de la actividad que llevan adelante.

Carnaval Gualeguaychi Papelitos 2024.jpg

La gestión municipal actual está viendo el perfil turístico que tiene el carnaval y entiende que hay que promoverlo. El espectáculo sumado a las playas, termas y un montón de propuestas, convierten a la ciudad en una propuesta atractiva para los turistas.

El carnaval siempre resiste los embates económicos. Incluso, independientemente de cómo está la situación económica hoy, hemos tenido años peores, el 2023, por ejemplo, con inflación, cambios e inestabilidad nuestro carnaval brilló de todas maneras.

Hoy, en algún punto, hay cierto grado de predictibilidad, aunque falta la reactivación económica que tanto estamos esperando.

Pero el carnaval no especula. Con la recaudación de 2023, en mayo de este año, cada grupo compró los materiales necesarios y comenzaron a trabajar, y el incremento de costos a esa altura ya era del 200%. Nosotros no resignamos la calidad del espectáculo.

Estoy relacionado con el carnaval desde hace muchos años y puedo asegurar que es parte de nuestra vida e idiosincrasia. Es tema en la mesa de domingo o en cualquier reunión familiar, porque es una pasión que se vive en familia. Incluso hay muchas personas que vienen, por ejemplo, de Buenos Aires, La Plata o Rosario (Santa Fe) y alquilan una casa por todo el verano, se preparan, participan y se divierten porque es una experiencia que claramente trascendió nuestra localidad.

Están quienes bailan y quienes forman parte de las batucadas, pero también hay un grupo de personas que se encargan de dar vida a las monumentales carrozas, con un nivel de perfección increíble.

La fiesta mayor inicia el 4 de enero, para mantenerse durante 11 noches en total siendo las siguientes: 11, 18 y 25 de enero; 1, 8, 15 y 22 de febrero y el fin de semana largo de carnaval los días 1, 2 y 3 de marzo.

Los gualeguaychuenses tendrán un 50% de descuento en el valor de la entrada general y los entrerrianos accederán al mismo beneficio durante las noches del mes de enero. Como es habitual, para acceder a dichos descuentos la compra de los tickets debe ser de manera presencial ya que es necesario acreditar domicilio mediante DNI.

Están disponibles a través de la página de Ticketek (ticketek.com.ar) a un precio preferencial de 17.000 pesos para cualquiera de las noches de la próxima edición. Además, el 15 de diciembre se abrirán las boleterías para atender al público y ofrecer las entradas generales para enero a un costo de 20.000 pesos.

En cuanto a febrero, se anticipa un leve aumento en el precio de las entradas: costarán 22.000 pesos para el público en general, lo mismo que para el fin de semana de Carnaval.