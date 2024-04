Grúa y auxilio mecánico del seguro: Cómo funcionará de acá en más

El viernes se publicó en el Boletín Oficial una medida de la Superintendencia de Seguros de la Nación que alcanzará a millones de automovilistas de la Argentina, pues la póliza del seguro ya no cubrirá los servicios de acarreo y auxilio mecánico. He aquí 6 preguntas y respuestas sobre los cambios y la reconfiguración del sistema.

¿Qué resolvió la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)?

El viernes publicó en el Boletín Oficial la resolución 271/2024 que dispone que las aseguradoras ya no podrán incluir en sus pólizas el servicio de remolque y auxilio mecánico a los usuarios. La resolución determinó además que los gastos de traslado y estadía serán cubiertos por el asegurador únicamente en caso de siniestro por daño, incendio, robo o hurto.

Ya no tendrá vigencia la cobertura sobre “traslado, remolque, asistencia y/o estadía del vehículo asegurado, generados por desperfectos o problemas mecánicos, de batería, de arranque, eléctricos, pinchaduras, cortaduras y/o reventones de las cámaras o cubiertas, falta de combustible y/o cualquier otro que no tenga vinculación con un accidente, incendio, robo y/o hurto”, dice el texto oficial.

La norma fija un plazo de 90 días para su implementación. Pasado ese plazo, el cambio se aplicará a cada usuario al finalizar el actual contrato de seguro, al momento de renovar (si es que así se decide) la póliza. En las que se celebren en adelante, los servicios de grúa y asistencia mecánica ya no estarán incluidos y deberán resolverse de modo particular o contratando un servicio adicional.

gruas portada.jpg

¿Qué dicen las compañías de seguros’

Según las aseguradoras, es un cambio que debió hacerse hace tiempo, pues los servicios de auxilio y remolque no son objeto del seguro y alteran el principio de que las primas deben destinarse a cumplir las obligaciones del asegurador. Así se altera, dicen, su “capacidad económica y financiera”. Dicen también que la gente abusó de estos servicios y se desentendió de sus costos al recurrir a él a partir de situaciones no cubiertas. Algunas compañías, dijo Juan Ignacio Perucchi, de Cinalli Brokers, pagan hasta 1.000 millones de pesos por mes en servicios de grúa y remolque. Además, al tratarse de un servicio tercerizado, las compañías asocian su nombre al del servicio de remolque, reciben las quejas y distraen recursos y tiempo a atender temas que no les son propios y desgastando su imagen ante sus asegurados.

“Muchos usuarios, al cotizar una póliza, te preguntan por la cantidad de servicios de grúa por mes disponibles, antes que por la cobertura. Eso hizo que las aseguradoras debieran ampliar mucho ese adicional, aumentando los costos y complejizando su tarea. Es un problema. Hay clientes que quedan entre 4 ó 5 horas esperando una grúa porque hay mucha demanda y tiene un costo altísimo para la aseguradora. Un acarreo de 150 kilómetros tiene un costo superior a los 100.000 pesos, y las primas se terminan yendo en esas cosas”, dijo un bróker consultado.

¿Cuáles son los costos de los servicios de acarreo y auxilio mecánico?

Los precios son variados. Desde 1.000 pesos por kilómetro pero algunas empresas ofrece diferentes planes mensuales. Todo depende de la zona del país. Pueden encontrarse otras cotizaciones en el mercado, la mayoría ronda esos precios.

Grúa mecáncia seguros aseguradoras.jpg

¿Bajarán los precios del seguro?

Al haber un servicio menos, es natural esperar que baje el precio de la póliza del seguro. Además, si como dicen las aseguradoras, había abuso del servicio por parte de los asegurados y abuso del precio por parte de los servicios de remolque y auxilio mecánico, ese costo ahora desaparecería. Sin embargo, desde el sector asegurador afirman que mientras siga habiendo inflación las sumas aseguradas van a seguir subiendo y no se reducirá el precio de las pólizas. No al menos en términos nominales, aunque debieran subir menos de lo que lo hace el valor del bien asegurado, cuya cobertura ahora será menor.

“No creo que las pólizas bajen de precio. Hay que ver si da alguien el primer paso o si se ponen de acuerdo entre las compañías para ofrecer lo mismo. Si no, va a pasar como se está viendo con las fábricas de autos. Cada uno pone sus precios, sus bonificaciones y se están canibalizando entre ellos. Acá lo que puede pasar es que la gente salga a cambiar de seguro de acuerdo a lo que le ofrezca cada compañía respecto a grúa y auxilio mecánico”, dijo una fuente del sector.

¿Cómo funcionará en el futuro?

Cómo funcionará el servicio de acarreo y auxilio mecánico es una incógnita a resolver. Un conocedor del sector apuntó que podría irse a un esquema similar al de las empresas de medicina prepaga: un plan “básico”, que sería la póliza de seguro. Y, fuera de la póliza, aunque eventualmente contratados con la misma compañía, servicios adicionales como grúa y auxilio mecánico, de algún modo comparables a la “atención en consultorio”, con copago. Las aseguradoras están analizando qué harán, si se reunirán en la cámara que las agrupa y con las autoridades de la SSN para debatir y evaluar los pasos a seguir.

Lo que está claro es que el servicio de acarreo y auxilio ya no estará cubierto por la póliza del seguro.