Grave denuncia de un joven al Hospital San Martín

El paciente, oriundo de San Benito, relató a Reporte 100.7: "Llegué al hospital San Martín en ambulancia por un hemotórax en el pulmón izquierdo. Me ingresaron a cirugía, fue muy rápido, pero me habían hecho un drenaje en el pulmón derecho que estaba sano" . "Fue todo medio shockeante, en ese momento tenía la anestesia, pero me di cuenta que era el pulmón equivocado porque yo seguía con el mismo dolor" , agregó el denunciante.

"El médico, que no sé si decir su nombre, cuando ve lo que me hicieron enseguida, con un tono bastante malo, ordenó que me enviaran a cirugía. Me anestesiaron nuevamente y cuando desperté tenía el drenaje donde correspondía", recordó.

Al ser consultado por su estado de salud actual, el joven afirmó: "Me siento mal. Me levanto, hago unos pasos y me canso, me cuesta ir al baño, no puedo caminar. No soy el mismo, mi cuerpo no es el mismo" y apuntó: "Siento dolor en las heridas del lado de adentro, más cuando me acuesto a dormir. Estoy con antibioticos, diclofenac y paracetamol".

Finalmente comentó que, al asistir a la curación de los puntos de la operación, presentó pus: "Me salió una infección en el lado izquierdo, el derecho está bien. Por dentro siento dolor y por fuera siento como que la carne está dormida", acotó.