Uno Entre Rios | La Provincia | garrafas

Garrafas sociales: el Gobierno nacional fijó un reintegro de casi 10 mil pesos

Se otorgará un reintegro de $9.593 por cada una de las garrafas entregadas. El nuevo régimen reemplaza al anterior Programa Hogar.

20 de abril 2026 · 14:14hs
Garrafas sociales: el Gobierno nacional fijó un reintegro de casi 10 mil pesos

Garrafas sociales: el Gobierno nacional fijó un reintegro de casi 10 mil pesos

El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo esquema de asistencia para usuarios de garrafas sociales, mediante el cual se otorgará un reintegro de $9.593 por cada unidad de gas licuado de petróleo (GLP) de 10 kilos adquirida por beneficiarios inscriptos en el sistema.

La medida fue comunicada a través de la Disposición 1/2026 de la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. El nuevo régimen reemplaza al anterior Programa Hogar.

La Feria en tu barrio estará en cuatro sectores de la ciudad

La Feria en tu barrio estará en cuatro sectores de la ciudad

Agmer Uruguay se manifestó en contra del sensacionalismo y la ausencia estatal

Agmer Uruguay se manifestó en contra del "sensacionalismo y la ausencia estatal"

Según se informó, el subsidio se acreditará mediante devolución de dinero en cuentas bancarias o billeteras virtuales interoperables.

Cómo funcionará el beneficio

De acuerdo con la normativa, quienes se registren en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) podrán acceder a la asistencia económica al momento de comprar la garrafa.

LEER MÁS: Programa Hogar ANSES: a quiénes seguirán pagando el subsidio

Durante el período comprendido entre el 1° de abril y el 30 de septiembre de cada año, el beneficio alcanzará el equivalente a dos garrafas sociales mensuales por hogar.

En el resto de los meses, la cobertura será de una unidad por mes, según confirmó la Agencia de Noticias Argentinas.

Inscripción y control de ingresos

Para recibir el reintegro, los interesados deberán completar sus datos personales en el sitio oficial habilitado por el Gobierno nacional.

Además, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) será la encargada de aportar información vinculada a los ingresos del grupo familiar, con el objetivo de evaluar si corresponde la incorporación al sistema.

garrafas Programa Hogar Gas Reintegro
Noticias relacionadas
Gracias por estar cerca: el emotivo adiós al Turquito en Paraná.

"Gracias por estar cerca": el emotivo adiós al Turquito en Paraná

Menos arroz en Entre Ríos: baja la siembra y predomina el riego por pozos.

Menos arroz en Entre Ríos: baja la siembra y predomina el riego por pozos

La Intersindical en Defensa del Sistema Previsional convocó a una marcha provincial el jueves 23 en defensa del sistema y los derechos adquiridos 

Intersindical en Defensa del Sistema Previsional convocó a una marcha el jueves 23

photoContinúan esta semana los operativos gratuitos de salud animal en barrios de Paraná

Continúan esta semana los operativos gratuitos de salud animal en barrios de Paraná

Ver comentarios

Lo último

La Feria en tu barrio estará en cuatro sectores de la ciudad

La Feria en tu barrio estará en cuatro sectores de la ciudad

Agmer Uruguay se manifestó en contra del sensacionalismo y la ausencia estatal

Agmer Uruguay se manifestó en contra del "sensacionalismo y la ausencia estatal"

El crimen de Nora Dalmasso: comienza el jury contra los fiscales que no resolvieron el caso

El crimen de Nora Dalmasso: comienza el jury contra los fiscales que no resolvieron el caso

Ultimo Momento
La Feria en tu barrio estará en cuatro sectores de la ciudad

La Feria en tu barrio estará en cuatro sectores de la ciudad

Agmer Uruguay se manifestó en contra del sensacionalismo y la ausencia estatal

Agmer Uruguay se manifestó en contra del "sensacionalismo y la ausencia estatal"

El crimen de Nora Dalmasso: comienza el jury contra los fiscales que no resolvieron el caso

El crimen de Nora Dalmasso: comienza el jury contra los fiscales que no resolvieron el caso

Gracias por estar cerca: el emotivo adiós al Turquito en Paraná

"Gracias por estar cerca": el emotivo adiós al Turquito en Paraná

Menos arroz en Entre Ríos: baja la siembra y predomina el riego por pozos

Menos arroz en Entre Ríos: baja la siembra y predomina el riego por pozos

Policiales
Victoria: un lesionado grave tras la caída de una rama

Victoria: un lesionado grave tras la caída de una rama

Concordia: Asesinaron a un hombre de 81 años y detienen a expolicía

Concordia: Asesinaron a un hombre de 81 años y detienen a expolicía

Paraná: investigan balacera con heridos en Anacleto Medina

Paraná: investigan balacera con heridos en Anacleto Medina

Detuvieron a un chileno con pedido de captura en Paso Cerrito

Detuvieron a un chileno con pedido de captura en Paso Cerrito

Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Rescataron a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el río Paraná

Ovación
La AFA sumó como sponsor a una empresa de tecnología

La AFA sumó como sponsor a una empresa de tecnología

Con gol de Paredes, Boca derrotó a River en el Monumental

Con gol de Paredes, Boca derrotó a River en el Monumental

Capibaras XV visitará a Peñarol

Capibaras XV visitará a Peñarol

Los tenistas argentinos ya conocen a sus rivales en el Masters 1000 de Madrid

Los tenistas argentinos ya conocen a sus rivales en el Masters 1000 de Madrid

Se disputó la tercera fecha del Torneo Provincial de la UER

Se disputó la tercera fecha del Torneo Provincial de la UER

La provincia
La Feria en tu barrio estará en cuatro sectores de la ciudad

La Feria en tu barrio estará en cuatro sectores de la ciudad

Agmer Uruguay se manifestó en contra del sensacionalismo y la ausencia estatal

Agmer Uruguay se manifestó en contra del "sensacionalismo y la ausencia estatal"

Gracias por estar cerca: el emotivo adiós al Turquito en Paraná

"Gracias por estar cerca": el emotivo adiós al Turquito en Paraná

Menos arroz en Entre Ríos: baja la siembra y predomina el riego por pozos

Menos arroz en Entre Ríos: baja la siembra y predomina el riego por pozos

Garrafas sociales: el Gobierno nacional fijó un reintegro de casi 10 mil pesos

Garrafas sociales: el Gobierno nacional fijó un reintegro de casi 10 mil pesos

Dejanos tu comentario