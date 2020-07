Garcilazo": "La situación de Paraná se ha complejizado"

Funcionarios del Ministerio de Salud de Entre Ríos brindan el informe provincial en relación a la pandemia del Coronavirus-Covid 19.

El director General de Epidemiología, Diego Garcilazo, confirmó los cinco nuevos casos de Coronavirus Covid-19 detectados en Entre Ríos, todos en la ciudad de Paraná. Tres de éstos con contactos estrechos con casos positivos ya diagnosticados, y otros dos pacientes a cuales se les analiza el nexo epidemiológico.

En total hay en Entre Ríos 336 casos acumulados y 90 pacientes de alta. Por otra parte señaló que, en el departamento Islas, ya van más de 10 días sin casos confirmados. En tanto, siguen con transmisión activa, las localidades de Santa Ana y Paraná.

Sobre la capital provincial señaló que, esta semana, se hizo un seguimiento exhaustivo de casos y que se amplió la categorización de casos sospechosos. "Ahora se estudian cuadros respiratorios bajos, sin antecedentes de viaje, ni a zonas de transmisión comunitaria activa, ni contacto con casos positivos; y se estudian los nexos", explicó.

Por otra parte confirmó que hay un aumento de internaciones de pacientes críticos, internados en terapia intensiva. "Hay cinco pacientes en terapia intensiva en Paraná y se suma a un caso en Concordia de un paciente con residencia localidad de Santa Ana. Estos casos más severos, la mayoría tienen factores de riesgo por edad o son pacientes con comorbilidad. La mayoría de los pacientes tienen con nexo epidemiológico (tres de éstos), y otros dos se encuentra en investigación".

"La situación de Paraná se ha complejizado", expresó Garcilazo y agregó que, en una reunión de Gabinete provincial, en conjunto con autoridades municipales del área metropolitana, de Paraná, se irán evaluando las medidas a tomar al respecto".

La diferencia entre Paraná y Colón

Sobre la diferencia entre la situación de Colón, que pudo detener la transmisión por conglomerado, y Paraná, que lleva 18 días sostenidos de detección y aumento de casos, Garcilazo explicó que las particularidades de cada localidad son diferentes, no solo en tamaño sino también en n sus características culturales, lo que influye mucho en el control. “El conglomerado de Colón fue pequeño en relación al de Paraná. En Colón encontramos 20 casos, en dos de los cuales no se pudo detectar el nexo. En Paraná hubo 120 casos en un solo conglomerado. En ambas ciudades se amplió la definición de casos y se empezaron a buscar pacientes con cuadros respiratorios que no tenían antecedentes de viajes ni habían estado en contacto con casos positivos. Y se tomaron estrategias en relación a la circulación. En la localidad de Paraná estamos viendo, todavía cómo se comporta la transmisión local”, señaló.

Clases presenciales

“No podemos prever cual será la situación epidemiológica en agosto pero, al día de hoy, si las clases presenciales deberían ser hoy, las condiciones no estarían dadas. Sabemos que las situaciones epidemiológica son dinámicas, por lo tanto no lo podemos prever.

Entregarán 14 nuevos respiradores

Por su parte, la secretaria de Salud, Carina Reh, confirmó que esta semana se completara otra entrega de 14 respiradores a distintos efectores públicos y privados de la provincia, por parte del Ministerio de Salud de la Nación. "Se entregó un respirador un monitor multiparamétrico y una bomba de infusión al hospital 9 de Julio, de La Paz, y también se informó la finalización de obras y adecuación de la sala de clínica del hospital Fidanza, del departamento Paraná", indicó.

Partos y cesáreas al San Martín

Se definió la atención perinatal en lo que tiene que ver con la atención de la paciente gestante y recién nacido en la provincia. Esto implica comenzar a trabajar con los documentos que el COES ha ido elaborando. En este caso con el documento 65, que es la red que debe cumplir dentro de la regionalización perinatal, la asistencia a la embarazada y al recién nacido. “Se ha definido epidemiológicamente completar los embarazos de las gestantes sospechosas o positivas de Covid-19 en el hospital San Martín de Paraná, para la región sanitaria 1 que habitualmente atendía sus embarazos y alto riesgo en el hospital materno infantil San Roque. Por una cuestión epidemiológica y de acompañamiento partos y cesáreas se harán en el hospital San Martín”, explicó.

Disminuir la circulación

Por qué es importante disminuir la circulación de personas en este momento en la ciudad de Paraná. Reh indicó que, cada vez que un caso sospechoso debe ser aislado, cuanto mayor sea el contacto de esta persona fuera de su área de trabajo o familiar, más difícil se hará identificar a los contactos estrechos. “Por eso es importante reducir al máximo la circulación y evitar todo tipo de contacto por conglomerado. En el ámbito laboral, es fundamental que se cumplan las medidas de distanciamiento, que se mantenga la higiene, la utilización de tapabocas para disminuir la aerosolización. De esta manera, ante un caso positivo, se puede circunscribir el contagio fácilmente”, explicó.

Respecto a si hay avances en los tratamientos señaló que la provincia participa, junto a Nación, de un tratamiento para enfermos moderados y graves que son de carácter experimental, situación que se informa y requiere el consentimiento del paciente. “No hay ninguno concluyente hasta el momento, los resultados se verán en el tiempo”, expresó.