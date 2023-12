Frigerio dijo que tomará deuda para pagar sueldos y aguinaldos

"Adelanté que eso tendría efecto negativo en cuentas provinciales. Dimos pelea antes de asumir, queremos la restitución de lo que se perdió desde noviembre, lo conseguimos y amortiguó. Si no lo hubiéramos conseguido, si no logramos que se restituyan fondos de provincia, la situación será peor", explicó el mandatario.

"Igual nos tenemos que endeudar", reconoció. Ante la consulta sobre la liquidación del Sueldo Anual Complementario para los empleados de la Provincia, contestó que está "viendo el cronograma de pagos con el ministro de Hacienda" (Julio Panceri). "Estamos definiendo el cronograma de pagos. Estamos haciendo los esfuerzos para cumplir en tiempo y forma", expresó, Y anunció: "Vamos a tener que pedir deuda de corto plazo para pagar los sueldos de diciembre".

Ese empréstito, sobre el que no brindó detalles, se usará también para cubrir parte de la deuda en dólares que tiene la administración provincial. "Nos faltan 17 millones de dólares”, advirtió.

Finalmente, en lo salarial informó que está trabajando con el ministro de Trabajo, Manuel Troncoso, para "seguir con la discusión paritaria” con los gremios.

Frigerio 2.jpg UNO / Juan Ignacio Pereira

Frigerio ratificó en la conferencia los conceptos que remarcó este lunes al asumir, sobre la austeridad y el recorte del gasto pública en planta política. Reconoció "no sabemos con exactitud cuántos son" los cargos políticos en el Estado, pero adelantó: "Vamos a reducirlos a la mitad". El recorte pasaría pro "los que no tienen que ver con una mejor calidad de vida y servicios de la gente y contribuyentes", dijo.

Sobre el control a los empleados del Estado, mencionó que "deben ir a trabajar y el control de asistencias será como corresponde. Las licencias justificadas continuarán y las que no corresponden, no".

El gobernador también señaló problemas con empresas contratistas de obra pública de la Provincia. "Están todas muy preocupadas por la abultada deuda que se generó en el último tiempo, que ronda los 20 mil millones de pesos. Esto generó obras paradas, deuda por los precios en contexto de inflación y cesantía de trabajadores de la construcción. Estamos trabajando para solucionar el problema en el tiempo, hay deudas en instancia judicial", repasó.

Y, sobre la decisión del presidente de frenar los fondos nacionales para obras públicas en las provincias, Frigerio planteó: "Si no reducimos el gasto corriente de política que no redunda en beneficio para la gente y logramos ampliar el presupuesto en obras, no podremos compensar la reducción de transferencias de origen nacional para obras, que creo se dará el año que viene".

Frigerio Asuncion.jpg

En tanto, anticipó que va a "defender con uñas y dientes los recursos de los entrerrianos".

Consultado si la falta de fondos podría afrontarse con la privatización de alguna empresa dependiente del Estado provincial, el mandatario lo negó. “No tengo previsto en agenda, hoy, ninguna privatización. No tengo una restricción ideológica para analizar los temas. Creo que en la función pública hay que analizarlos despojado de ideologías y conceptos. Voy a analizar caso por caso".

Y aclaró que "el caso de Entre Ríos no es el caso de la Nación de miles de millones de pesos en déficits de empresas públicas, no ocurre lo mismo en la provincia".