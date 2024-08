Francisco Azcué: "Tenemos que dejar las diferencias de lado y trabajar por nuestra gente"

—¿Cómo fue la redacción definitiva del Pacto de Julio?

—Firmamos un acuerdo institucional, dado que tenemos la firme convicción de tener una gestión donde podamos buscar consensos, fomentar el diálogo con las instituciones intermedias y trabajar con ellas. Creemos que es muy importante gobernar con las puertas abiertas y conectado con la sociedad civil. Fue una propuesta que pusimos a consideración de los concordienses durante la campaña electoral y ahora lo estamos cumpliendo.

Esta convocatoria se suscribe un documento que es una plataforma, una serie de puntos a partir de los cuales asumimos un compromiso con una serie de ideas y de pautas sobre distintos temas: educación, seguridad, desarrollo, entre otros.

Lo más importante de todo esto es que en esta convocatoria que ha tenido una gran adhesión, hemos logrado ya fortalecer esa red de instituciones, hemos logrado generar mesas de trabajo. Para elaborar el acuerdo nos sentamos a trabajar porque de eso se trata, de ponernos a discutir ideas, proyectos y es el punto de partida, ahora lo que viene es sentarnos a trabajar con las instituciones intermedias que desarrollan sus actividades y en las políticas públicas del municipio en diversos temas. Así que ya han generado esas mesas con iglesias, con clubes, fundaciones, organizaciones no gubernamentales; queremos gobernar de esa manera. Realmente estamos muy conformes con el trabajo que se hizo hasta el momento y esperanzados con lo que se viene.

Francisco Azcué.jpg

—¿Cuáles son las primeras medidas a tomar?

—A raíz del trabajo que se hizo para elaborar el acuerdo ya se fueron conformando mesas de trabajo con distintos temas, depende del trabajo que haga cada institución. Con las comisiones vecinales Lo que hicimos fue conformar una mesa de trabajo que nos juntamos todos los meses ahora y llevo a los funcionarios, las comisiones vecinales de cada barrio, nosotros bajamos a su vez las distintas políticas publicas que desarrollamos a través de las distintas secretarias, articulamos con las comisiones vecinales, con su realidad, sus problemas, su escenario y así con cada una de las comisiones, iglesias, clubes.

Hemos conocido también instituciones de las que no sabíamos. Me pasó algo muy lindo con una institución, que estoy maravillado, Volando Alto porque realmente hacen un trabajo increíble, trabajan la alfabetización en el territorio, en barrios muy vulnerables, con un abordaje de contención social con los niños. Entonces hicimos un convenio, el municipio con la fundación: ahora ellos ya tienen más recursos, nosotros podemos articular, porque tenemos políticas públicas de educación no formal pero también queremos brindarles espacio para que puedan desarrollar sus actividades. Y en definitiva esto es lo que se genera cuando se decide extender puentes, esto me parece muy importante realmente y habla de una calidad institucional muy buena, muy importante, con ganas de sumar, tenemos que dejar las diferencias de lado y ponernos a trabajar por nuestra gente.

—Hace unos meses, cuando comenzó a gestarse el Pacto lo denominó como un “hito concordiense”, ¿lo sigue sosteniendo?

—Conservo el optimismo, porque veo los avances que vamos teniendo y la vocación de estas instituciones y esa esperanza está cada vez más firme, estoy convencido que este es el camino, que tenemos que ir por este lado. Tenemos que gobernar de esta manera, no es una buena idea gobernar de espalda a la sociedad, desconectarse de la sociedad civil, de las instituciones. A las ciudades que les fue bien tomaron este camino y llevaron adelante una gestión y políticas publicas con la sociedad civil,fomentando la participación ciudadana, transparente, que es lo que estamos buscando y además es lo que nuestro gobernador nos ha pedido, nos ha instruido y lo estamos siguiendo en este camino.

municipalidad de concordia.jpg

—¿Cómo evalúa el camino previo hasta llegar al acuerdo iterinstitucional? ¿Tiene expectativas que sea tomado como ejemplo en otras ciudades entrerrianas?

—Nosotros cumplimos con lo que dijimos que íbamos a hacer en campaña y cuando expusimos nuestro plan de gobierno: fomentar el diálogo, la búsqueda de consenso, el vinculo con las instituciones intermedias y lo estamos haciendo. Nuestro líder político, que es el gobernador Frigerio nos ha dado el ejemplo también, porque es una persona que busca el consenso, con una forma de construcción amplia y prioriza resolver los problemas de la gente. Somos parte de ese proyecto.

Por supuesto que deseo que esto se multiplique, que llegue a toda la provincia, que se contagien de estas ideas, porque necesitamos salir adelante y parte de ese desafío es una cuestión de madurez que tenemos que lograr como ciudadanos. Tenemos que entender que ser ciudadano conlleva una responsabilidad, es un deber cívico con una base moral y ética, hay que asumir esa responsabilidad y tomar esa conducta, no nos conviene salvarnos solos.

No es una buena idea desentenderse de los problemas que tiene tu ciudad o tu barrio, lo mejor que podés hacer es participar, tal vez no vas a tener un reconocimiento mas allá de la satisfacción personal pero estoy convencido que es lo mejor que podemos hacer.

Yo me metí en política porque quiero transformar mi ciudad y creo que la política bien utilizada, con fines nobles y de bien común es una buena herramienta.

Estamos trabajando con la plena convicción y lo que viene va a ser muy bueno en nuestra ciudad trabajando de esta manera. Estamos viendo que se está trabajando de otra manera y viendo los resultados. Las medidas que vamos tomando ya las veníamos tomando desde antes y ahora con el pacto se van a potenciar los proyectos, ya en poco tiempo vamos a anunciar medidas con un alivio fiscal, con la eliminación de tasas para los pequeños comercios, que eso se viene trabajando con varias instituciones y descomprime positivamente pero también es una situación en la cual se desregulariza, se quitan trabas burocráticas. Por otro lado, en terminos de seguridad también habrá mejoras importantes.

Esto nos agiliza, nos potencia como gestión así que estamos esperanzados. Lo que queremos transmitir es que tenemos que buscar consensos. No dialogamos con las mafias, no dialogamos con los narcotraficantes, con quienes cometen delitos o se benefician a costa del sufrimiento del pueblo, con esos no queremos saber nada. Pero con las ideas y proyectos que nos permitan avanzar, ¿cómo no vamos a dialogar? Hay ganas de trabajar mas allá de que tengamos algunas diferencias en las ideas o en los partidos políticos, la gente se cansó de la guerra entre radicales y peronistas, de las peleas constantes. Tenemos que solucionar los problemas y sacar adelante este pais, esta provincia, esta ciudad y eso es lo único importante.

Asuncion Azcue Concordia.jpg

Los 10 puntos del Pacto de Julio

Las decenas de instituciones y la Municipalidad de Concordia firmaron un acuerdo de trabajo que comenzó teniendo 11 puntos, pero luego se sintetizó en 10: seguridad, educación, organización del Estado y equilibrio presupuestario, plan de infraestructura, plan de desarrollo local, plan de cohesión social, inclusión, agenda ambiental, energía sostenible y salud.

La redacción definitiva del documento requirió más de dos meses de labor.