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Fotomultas Ruta 11: termina etapa preventiva y aplican multas de hasta un millón de pesos

A partir del 15, el sistema automatizado en Oro Verde comenzará a sancionar uso del celular al volante y falta de cinturón de seguridad entre otras infracciones

8 de octubre 2026 · 14:02hs
A partir del 15

A partir del 15, el sistema automatizado en Oro Verde comenzará a sancionar uso del celular al volante y falta de cinturón de seguridad entre otras infracciones
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Foto UNO/Archivo/Ilustrativa

A partir del 15, el sistema automatizado en Oro Verde comenzará a sancionar uso del celular al volante y falta de cinturón de seguridad entre otras infracciones

La Policía de Entre Ríos confirmó la finalización del período de concientización e información sobre la Ruta Nacional 11 y el inicio formal del régimen sancionatorio mediante fotomultas. A partir del jueves 15 de octubre, los dispositivos tecnológicos instalados en el kilómetro 6,5 (a la altura del arco de ingreso a Oro Verde) comenzarán a labrar actas con cobro efectivo a los conductores que cometan infracciones.

UNO dialogó con el Subcomisario Andrés Borghello, subjefe de la División Educación Vial de la Policía de Entre Ríos, quien detalló los alcances de la medida y subrayó que la transición responde a la necesidad de revertir conductas de riesgo recurrentes.

Durante la etapa pedagógica, que concluye el miércoles 14 de octubre, el sistema automatizado captó más de 1.900 infracciones, registrando un promedio aproximado de 100 capturas diarias. Del total de faltas detectadas, el 65% correspondió al uso indebido del teléfono celular mientras que el 35% restante fue por no utilizar el cinturón de seguridad.

Pese a estar prohibido, el uso del celular al conducir se incrementó de manera preocupante en los últimos años

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Celular al volante y cinturón

Borghello remarcó que el 90% de las colisiones y siniestros viales son provocados por errores o conductas humanas evitables. En ese marco, el uso del teléfono mientras se maneja cuadruplica las probabilidades de sufrir un accidente al generar una "ceguera atencional" que desconecta al conductor de su entorno. Por su parte, la falta de cinturón de seguridad incrementa drásticamente la gravedad de las lesiones, a pesar de que su uso correcto reduce en un 50% el riesgo de muerte en un impacto.

En relación al celular, el subcomisario Borghello respondió a las dudas de los automovilistas sobre la manipulación del dispositivo durante las detenciones en semáforos: "La conducción implica todo; la detención en un semáforo sigue estando dentro del acto de conducir. La ley establece que las dos manos deben estar abocadas al volante o a los mandos del vehículo. Estar atento en todo momento permite reaccionar ante una maniobra de emergencia o dar paso a un vehículo de rescate", especificó.

Asimismo, el funcionario advirtió sobre el costo social y económico que implican estas negligencias: la atención médica prolongada de heridos graves absorbe recursos públicos de salud que podrían reorientarse hacia la infraestructura vial o la educación.

Montos y escala de sanciones

Las multas se calculan a través del sistema de Unidades Fijas (UF), equivalentes al precio del litro de la nafta de menor valor en el mercado (tomando como referencia el litro de nafta súper de YPF, estimado cerca de los $2.130):

  • Falta de cinturón de seguridad (conductor o acompañantes): Sanción de 50 a 100 UF, lo que representa montos de entre $106.500 y $213.000.
  • Uso del celular al conducir: Sanción de 150 a 500 UF, equivalente a valores que van desde $319.500 hasta $1.065.000.
  • No obstante, las autoridades precisaron que habitualmente se aplica la escala inicial de entre 150 y 200 UF (entre $400.000 y $600.000 según la gravedad de la falta).
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El antecedente disuasivo en Crespo y General Ramírez

Al evaluar si la sanción económica logrará modificar los hábitos al volante, Borghello recordó el antecedente positivo observado con los radares móviles de velocidad en los municipios de Crespo y General Ramírez. En estas localidades, cuando se pusieron en marcha los controles de velocidad se registraban cerca de 300 capturas diarias de infracción. Sin embargo, una vez que los conductores comenzaron a recibir las notificaciones y los cobros de las actas, la cifra cayó drásticamente a menos de 30 faltas por día. Las autoridades confían en que la entrada en vigencia del cobro de fotomultas en Oro Verde genere un efecto disuasivo similar que consolide una cultura de manejo más prudente.

Aclaración sobre jurisdicciones en Paraná

En relación con otros radares e infracciones en la zona metropolitana (como los cinemómetros ubicados en la intersección de Avenida Ramírez y Don Bosco en la capital provincial), la Policía de Entre Ríos recalcó que los puntos mencionados pertenecen a la jurisdicción de la Municipalidad de Paraná. Por lo tanto, el inicio del período sancionatorio en esos cruces urbanos depende del área de seguridad vial municipal, mientras que la Policía provincial actúa como órgano de comprobación en rutas nacionales y provinciales. UNO intentó infructuosamente comunicarse con Jonathan Rodríguez, jefe de tránsito de la Municipalidad de Paraná.

Fotomultas Ruta 11 Multas
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