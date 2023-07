Fervor por el mate: hubo un nuevo récord de consumo de yerba

Mate El mate es tradición Juan Ignacio Pereira/ UNO

Comparado con las ventas totales en el mismo período de 2022 –cuando el volumen alcanzado fue de 128.959.286–, se comercializaron 1.151.978 kilos más, es decir, casi un 9% más.

Tal como se viene manifestando desde años anteriores, los envases de medio kilo mantienen la preferencia de los consumidores. Durante el mes de mayo los paquetes de medio kilo representaron el 54,78% de las salidas de molinos al mercado interno. Con el 39,28 % se ubicaron los paquetes de un kilo, con el 1,48 % los envases de dos kilos, y con el 0,93% los de cuarto kilo.

Además de ser una tradición, muchos recurren al mate para calmar la sed, en ocasiones el hambre, o para mantenerse despierto. Y su consumo reporta significativos beneficios: según el INYM, la yerba mate tiene propiedades quimiopreventivas y antitumorales en el cáncer de colon y mama; no daña la mucosa gástrica; disminuye el tejido graso y la glucemia, y fortalece la densidad mineral ósea. También tiene un efecto neuroprotector asociadas con la locomoción, y colabora con el descenso de colesterol total y triglicéridos.

También la Universidad de Harvard se refiere al uso de la yerba mate, y si bien un estudio difundido la semana pasada confirmó que “el agua es la bebida natural por excelencia, hay otras bebidas que son igual de beneficiosas para la salud”. Y aunque menciona al té y al café, en un informe del mes de marzo hace alusión también a la yerba mate como “un tipo de té” procedente de América del Sur y destaca sus propiedades antioxidantes, entre otras virtudes, como prevenir la oxidación y el desgaste de las células; brindar resistencia física; y colaborar con la aceleración del metabolismo.

No obstante, desde la misma institución también advierten que “al secar las hojas con humo, se pueden introducir hidrocarburos aromáticos policíclicos”. Y señalan que “algunas investigaciones vinculan el consumo de grandes cantidades de mate con el tiempo con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer, incluidos los de cabeza y cuello, estómago, vejiga y pulmón”. En este marco concluyen que “el mate sin ahumar, que se procesa mediante secado al aire, puede ser más seguro”.

Incidencia en la salud

Con respecto a la incidencia que tiene el consumo de yerba mate en el organismo, profesionales de la salud consultados por UNO explican que “nada puede reemplazar la hidratación que aporta el consumo de dos litros de agua como mínimo al día” y que “no en todos los casos el mate resulta saludable”.

Sobre este punto, el doctor Jorge Rubin, médico gastroenterólogo de Paraná, opinó: “No se puede decir que el mate es bueno o malo para la salud: lo que a mí me puede caer bien, a otra persona quizás no. Tiene efectos diuréticos y también sustancias estimulantes del sistema nervioso central, menos potentes que la cafeína, que también están en distintas infusiones. Además de esto, que está comprobado farmacológicamente, como toda sustancia que se toma muy caliente puede tener efectos cuando baja por el esófago, al hacer la deglución. Por ejemplo, si uno tiene el esófago sensible porque tuvo reflujo gastroensofágico y toma mate excesivamente caliente, puede contribuir a desarrollar una esofagitis”.

“El mate es una costumbre argentina, uruguaya, brasileña y paraguaya básicamente. En general la yerba no tiene calorías y no genera problemas. Y si bien no está contraindicado en quienes están siendo tratados por estos cuadros o por gastritis, como sí ocurre con el café, pueden sentir molestias”, añadió.

Mate Destacan las virtudes del mate Juan Manuel Hernández/ UNO

Por otra parte, alertó sobre los efectos que tiene compartir el mate, una costumbre que fue desaconsejada a partir de la pandemia: “Si uno piensa que la saliva de todas las personas que comparten el mate va y viene en la bombilla, obviamente hay que entender que esta práctica es uno de los motivos de contagio de cualquier virus respiratorio o digestivo, además del Covid-19”, refirió.

Por su parte, la licenciada en Nutrición Yanina Gioria, subrayó que se puede beber té, café o mate en cantidades adecuadas, pero recomendó consultar antes a un profesional de la salud si se tiene alguna patología, como , por ejemplo hipertensión. Y precisó que aunque se beban este tipos de infusiones, no se debe dejar de lado el consumo de agua recomendado para mantener una vida saludable, que son 2,5 litros por día: “A diferencia del agua, lo demás no siempre hidrata. Los tés de diferentes tipos tienen excelentes beneficios, pero hay que medir las cantidades: no podemos tomar dos litros de té o de café por día. También depende de cada persona y si tiene patologías asociadas. Por ejemplo, si es una persona hipertensa no es recomendable el uso excesivo de café y té, porque hay tipos de té que aumentan la presión”, explicó.

Con respecto al mate, sostuvo: “Hay que destacar que tiene beneficios si se consume de forma moderada. No podemos tomar dos o tres termos de mate pensando que con esto reemplazamos el agua. Además de cualquier infusión, que en el caso del té o del café pueden ser dos o tres tazas en una persona sana, se debe beber agua”.

Por otra parte, advirtió que si se trata de un adulto mayor que no suele tomar agua sino solamente mate, hay que considerar que es diurético: “También hay que ver si toma otra medicación, porque el café, el té y mate son estimulantes”, agregó.

Otro tema al que hizo referencia es a la temperatura del agua con que se preparan las infusiones: “Si es con temperaturas muy elevadas pueden desarrollarse enfermedades del sistema digestivo, como por ejemplo, cáncer; o a la larga gastritis, o alteraciones de esófago”.

“También hay que ver con qué acompañamos el mate, si lo tomamos dulce y le ponemos un montón de azúcar o de edulcorante, no es bueno; y ver la calidad de la yerba y optar por una orgánica. Lo mismo pasa con el café, si es o no de calidad, porque no es lo mismo tostado que torrado”, expresó, y concluyó: “Hay infusiones que realmente son muy buenas. Además de ser antioxidantes, hay opciones que aportan vitaminas y nutrientes; o ayudan a desinflamar, como la cúrcuma o el orégano. Pero es importante consultar a un nutricionista o un médico, porque en niños y embarazadas no se recomiendan. Se deben atender la temperatura, la cantidade que se toma, y recordar que nuestro cuerpo necesita sí o ´si agua y hay que beber al menos 2,5 litros por día”.