Femer pidió una reunión con Frigerio por el conflicto con Iosper

La decisión se tomó luego de tener "vencidos e impagos" los honorarios médicos por prestaciones ambulatorias brindadas en el mes de noviembre del 2024, y también los generados en internación en octubre y noviembre. Además, recordaron que Iosper fue intimado a realizar el pago con una Carta Documento el día 28 de enero, sin haber tenido respuesta alguna.

Respuesta del Iosper

Más tarde, el equipo interventor del Iosper aseguró que hubo una reunión con la Femer en la que acordaron un plan de acción para normalizar y ordenal los pagos e irregularidades, por lo que rechazó la suspensión de los servicios.

"Los que durante los últimos 20 años callaron hoy exigen y ponen a los afiliados de rehenes cortando los servicios. Esa actitud, es como mínima desacertada y de mala fe", enfatizó el interventor en un comunicado.

Marina Alegre Mariano Gallegos Iosper Intervención Femer.jpg

"Esto deja en evidencia que tampoco representan a sus propios asociados en los escenarios de negociaciones. Muchos de los que durante los ultimos 20 años callaron ante los desmanejos, irregularidades y la ineficiencia en la gestión de la obra social hoy son los primeros en levantar la voz, exigir y poner a los afiliados de rehenes cortando los servicios", acotó.

Al otro día, Gallegos encabezó una conferencia de prensa y recordó que la Femer representa a "prestadores de salud" y que el cobro de la deuda no se resolverá con "aprietes" ni teniendo a "los afiliados como rehenes".

"Dijimos que íbamos a pagar hasta el último centavo y pedimos facilidades para hacerlo. Cortar porque no les abonamos no va más, porque son cuestiones de salud. En estas condiciones de cortes de servicio no vamos a negociar. Si levantan el corte me voy a sentar a tratar de buscar una solución”, expresó.

Reunión con Frigerio

El titular de la Femer, Fernando Vázquez Vuelta, explicó este viernes que la entidad quiere "dialogar" para que los afiliados de Iosper "cuenten con los servicios médicos que necesitan", pero a su vez pretenden "cobrar lo que se debe" correspondiente a las prestaciones realizadas en octubre y noviembre.

"Hay una posible reunión con el gobernador para la semana que viene", confirmó a Canal Once, aunque desmintió a Gallegos ya que, según él, "no hubo un acuerdo" cuando se reunieron y el Iosper expuso que "no iban a dar un aumento que ya se había informado y que iban a pagar el mes de noviembre en enero y febrero".