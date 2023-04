Federal: varios precandidatos quieren suceder a Chapino

La funcionaria planteó que la elección del candidato se dará por consenso, más allá de las diferencias internas dentro del seno del oficialismo. “Todavía la dirigencia no se ha pronunciando al respecto de quién va a ser el precandidato, pero sí, siempre hay un trabajo continuo, estoy todo el tiempo charlando con la gente, desde mi lugar como Secretaria, y en lo personal desde el ámbito privado, hablando desde todos los lugares”, dijo en declaraciones a Radio Integración 90.5 de Federal.

Soledad Romero Bordet.jpg Soledad Romero, junto al intendente de Federal, Gerardo Chapino, y el gobernador Gustavo Bordet.

Luego habló sobre cuales deben son las prioridades en esta nueva etapa: “Debemos intentar hacer lo mejor posible, en lo particular desde mi trabajo. Ese me parece que es el eslabón fundamental para uno querer proyectarse hacia una precandidatura o candidatura; es tratar de hacer lo mejor posible mi trabajo, y desde ahí posicionarse. Me parece que, al momento de llegar a elegir, ojalá que seamos elegidos por todo lo que hicimos, y lo que podemos llegar a hacer”.

Sobre cómo espera que se de el proceso de internas, opinó: "Todos somos gente grande, adulta, que entendemos lo que es la cuestión política, que sabemos que tenemos que llegar a consensos, y fortalecidos".

Consultada por cómo convive con el resto de los precandidatos, todos pares dentro de la administración municipal, manifestó: "De la mejor manera. No existe una competencia personal, no es Soledad Romero compitiendo, sino que todos queremos ser parte de la continuidad del proyecto que inició Gerardo Chapino, del que formamos parte desde hace mucho tiempo. No soy una persona de conflictuar con nadie, sino todo lo contrario. Uno trata de buscar los consensos necesarios; y la convivencia cotidiana es de absoluta normalidad, porque intentamos usar, esta herramienta que es la política, de la mejor manera y en beneficio de la gente".