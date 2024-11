Federación festeja durante este fin de semana los 30 años de termalismo

Termas de Federación.jpg Federación es la cuidad pionera en termalismo en la provincia Gentileza: Secretaría de Turismo de Entre Ríos

El termalismo contribuyó a un gran desarrollo

Ezequiel Marozzini, secretario de Turismo de Federación, reflexionó sobre el momento que marcó un hito en la historia del termalismo en la región, y dijo a UNO: “En primer lugar, el termalismo significa el cambio de una estructura, prácticamente de un paradigma en la ciudad en cuanto a lo económico, lo social, y la forma de vida. Sobre todo porque en aquellos años, en la época de 1994, antes del surgimiento del agua termal, el futuro para los jóvenes no era mucho en Federación, y muchos terminaban de estudiar y se iban a otra ciudad en búsqueda de un futuro mejor, de un trabajo, a estudiar o capacitarse en otro lado. Hoy en Federación eso no sucede, debido a que hay universidades, han llegado las facultades, hay trabajo. El turismo vino a ofrecer una gama muy amplia de crecimiento, tanto en hotelería, gastronomía, como en servicio de turismo receptivo; la misma parte comercial de la ciudad se expandió muchísimo y hoy sucede que nuestros jóvenes sí se quedan acá en la ciudad, si bien algunos se van a profesionalizarse a otro lugar. Es un aspecto social que realmente cambió la vida de los federaenses, y hoy el turismo, junto con la madera, son los dos motores económicos principales que tiene la ciudad”.

Termas de Federación 3.jpg

“En segundo término, acá como ciudadanos nos planteamos que no solamente cambió la vida de Federación, sino que hoy Entre Ríos es sinónimo de termas”, recalcó, y sostuvo: “Federación hizo el primer pozo termal, tuvo el primer complejo termal, y vino a cambiar no sólo nuestra realidad, sino la de toda una provincia a la hora de comercializar un producto turístico. Creemos y entendemos que son muy importantes no sólo para Federación estos 30 años de termalismo, sino para todo Entre Ríos y para forjar esta identidad que tenemos de esta región de la Argentina”.

Trabajo mancomunado

Carlos Miller, hoy secretario de Gobierno y hacienda de Federación y exsecretario de Turismo municipal, fue uno de los integrantes de la comisión que impulsó este ambicioso proyecto de buscar agua termal en esta localidad. Rememorando el momento que marcó un hito en la historia del termalismo en la provincia, contó a UNO: “Tuvimos esta inquietud porque estábamos sumamente preocupados por la profunda crisis económica que estaba viviendo la ciudad, debido a que había decaído notablemente la actividad maderera. Vivíamos en una localidad que está a 18 kilómetros de la ruta, donde no había actividad turística en ese momento, porque no contábamos con un atractivo suficientemente importante, así que un grupo de vecinos nos juntamos y fuimos a hablar con el intendente, que aquel momento era Carlos Cecco, y le propusimos conformar una comisión para gestionar la posibilidad de una perforación de agua termal, teniendo en cuenta que nosotros estamos ubicados frente a las termas del Arapey y conocíamos algunos antecedentes que indicaban que podía haber agua termal también de este lado del río”.

Termas de Federación.jpg Las termas de Federación son un fuerte atractivo en Entre Ríos

Miller rememoró que llevó dos años llegar al momento de la perforación, reunir los recursos, hacer las gestiones políticas y económicas necesarias para contar en ese momento con un millón de dólares, que es lo que costaba la perforación, y había que hacer estudios geológicos previos que ameritaran ese endeudamiento, que al principio lo tomó la Municipalidad de Federación con garantías de coparticipación de la provincia. “La primera etapa fue obtener el agua termal, porque no había empresa que quisiera asumir ese riesgo, pero a posterior de que se obtuvo el agua termal en el año 94 tampoco aparecían igual inversores privados dispuestos a llevar adelante el riesgo en ese caso sería de la explotación del agua termal y de pagar ese crédito”, comentó.

Asimismo, explicó: “El debate público que siempre se tenía entonces en relación con el sector público y privado era que había muy poca infraestructura hotelera en Federación –sólo uno o dos hoteles–, y que había muy pocos restaurantes. Fue el entonces intendente Carlos Cecco, que siguió al que hizo la perforación, quien tomó la iniciativa de llevar adelante la realización del Parque Termal, y la verdad que ha sido un hecho muy inteligente, porque la explotación es hoy uno de los principales recursos económicos del municipio, esos ingresos quedan en las arcas municipales, a pesar de que hay algunos servicios que ahí están concesionados. El modelo económico mixto que se formó entre los sectores privado y público para mí es lo que hizo más exitoso el proyecto de las termas en Federación”.

Federación.jpg

Sobre los inicios de las termas de Federación, recordó: “Se improvisaron en esos meses duchas al aire libre, unos piletones que eran de piedra, la gente iba y se duchaba ese verano ahí. Eso sirvió para divulgación: al saberse que en Federación y en Entre Ríos había agua termal, de ser un pueblo casi olvidado pasamos a formar parte de un contexto importante a nivel provincial y nacional”.

Hoy siguen los festejos en Federación

Las actividades para conmemorar los 30 años de termalismo iniciaron ayer, con una jornada de formación en el tema. En tanto, hoy habrá festejos alusivos, con feria gastronómica y de emprendedores, shows en vivo y mucho más.

Termas de Federación.jpg Federación tiene un complejo termal y uno de los más grandes parques acuáticos de Latinoamérica

Al respecto, Marozzini precisó que a lo largo del día habrá artistas locales y regionales, y se harán reconocimientos a los distintos intendentes. “Eso importante destacar que Federación siempre el tema termas se toma como una política de Estado, no como una política partidaria, Porque han pasado gobiernos peronistas, radicales, intendentes de uno o del otro, han inaugurado una cosa uno u otro, pero siempre que se habla de turismo, la diferencia queda de lado. Siempre se priorizan las termas y el impacto que ocasiona el turismo en nuestra ciudad. En este marco, hoy el intendente Ricardo Bravo va a hacer reconocimientos a otros intendentes, o a sus familiares en el caso de los que ya no están en vida, por la huella que han dejado en estos 30 años”, remarcó.

Por último, adelantó que a la medianoche se convoca a los vecinos para recibir el 30º Aniversario del Termalismo en la provincia, y anunció que mañana el ingreso a las termas es gratis para todos los habitantes del Departamento Federación.