FDD COTILLON.jpg

"Las telas por las que más consulta y compra la gente son raso, jersey, acetato y telas de estampado tropical, todo dentro de la gama más económica. Siempre llevan entre un metro o un metro y medio, dependiendo siempre de la persona y lo que se busca hacer. Para estas medidas los precios rondan alrededor de los 1.000 pesos", aseguró a UNO Mirna, vendedora en Manet. En comparación con la edición anterior, indicó que las consultas son menores, no por el aumento de precios, sino porque muchos irán con los disfraces utilizados en la Fiesta anterior. "La gente que viene a consultar es la que asistirá por primera vez, muchos son adolescentes que rondan los 16 o 17 años".

Respecto a la anticipación, Mirna destacó que la gente empezó con los preparativos para su disfraz desde principios de octubre, poco después de haber iniciado la pre-venta de entradas que arrancó el 26 de septiembre y finalizó una semana después.

telas2.jpg

Respecto de las ventas a lo largo del año, la vendedora hizo un balance muy positivo: "Para casamientos, las novias vienen todo el año y en enero, febrero y marzo, vinieron muchas egresadas para elegir las telas y confeccionar sus vestidos de recepción. Se vendió muchísimo más que el año pasado".

disfraces.jpg

Por su parte Andrés, encargado del cotillón La Piñata, destacó que la gente está muy entusiasmada por el Mundial de Qatar. "Consultan mucho por gorros, cotillón de la Selección Argentina. A la gente le gustaría mucho festejar un Mundial y se prepara para pintarse, festejar, mucho más después de todo lo sucedido en la pandemia", resaltó. No obstante, el comerciante indicó que sí hay consultas por disfraces para el megaevento. "Algunos compran, otros no, por la suba de los precios en varios productos", dijo y aclaró que las consultas no merman: la gente viene, consulta y de a poco, elige algún elemento para su disfraz. "Están especulando por el clima, si hará calor o frío. Pero ahora, faltando 19 días, se nota mucho el movimiento", acotó.

disfraces3.jpg

A la vez, aumentaron las consultas y compras de materiales de cotillón para eventos como recepciones y fiestas de egresados: "Los gorros de egresados, espuma, nieve, bruma y serpentinas son los productos que más se llevan. También hay otros tipos de despedidas, de trabajo y similares, que también compran elementos para festejar". Haciendo un balance de las ventas a lo largo de este año, Andrés también hizo un balance positivo, pese a la situación económica en el país: "Por suerte se mantuvieron los puestos de trabajo", destacó.