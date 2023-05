Farmacias: Medicamentos por encima de la inflación

Medicamentos Remedios Farmacia.jpg

También se previó una cláusula gatillo por la cual, en caso de que la inflación supere el 5%, al mes siguiente las empresas podrían aplicar un aumento de hasta un punto por debajo de la medición del INDEC. Formaron parte de este acuerdo que fue presentado con el sector los medicamentos de venta bajo receta y quedaron excluidos los de venta libre.

Sobre el acuerdo, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, Emilio Irigoitti, dijo que se respetó sobre aquellos medicamentos que presentaban subas de precios por encima de la inflación porque había un promedio de un 4% de aumento de precios de los medicamentos por mes. Respecto al aumento señaló que "es ponderado y no es en todos los casos el mismo porcentaje. Por ejemplo, en los últimos días notamos un aumento del 7% en remedios de venta bajo receta y un 9% en aquellos que son venta libre", dijo a Radio La Red Paraná (88.7).

Cabe recordar que el precio de los medicamentos los propone cada laboratorio y, para que no se vieran afectados por la inflación, se llegó a este acuerdo con el Estado nacional. Precisamente, en abril no se pudo lograr un nuevo convenio entre el Gobierno Nacional y los laboratorios ya que estos últimos rechazaron una nueva propuesta. Finalmente, el presidente del Colegio indicó que el aumento de los medicamentos para los afiliados a PAMI no afectará directamente al afiliado, sino a las farmacias.

