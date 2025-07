Falleció Jorge Campos, referente del Derecho y la política en Entre Ríos

Su legado como abogado, dirigente y periodista quedará como testimonio de una vida dedicada al pensamiento crítico y al compromiso con lo público.

Recuerdos: del periodismo al Derecho y la política

En 2013, el periodista Julio Vallana, de UNO, entrevistó a Campos, quien recordó su paso por el periodismo y su posterior vuelco al estudio del Derecho.

Sobre sus inicios en el ejercicio del periodismo, recordó entonces: "Tenía un profesor en la facultad que siempre decía que los muchachos tenían dos inclinaciones extra universitarias: el teatro o el periodismo (risas). A mí se me dio por el periodismo y el teatro nunca me atrajo. Siempre fui lector y en 1954 me ofrecieron si quería entrar a El Diario como cronista deportivo. Entré y tuve la suerte de que a fin de año se produjo una vacante de corrector, que me ofrecieron y acepté, ya que tenía buena formación y redacción. Recorrí todo el escalafón porque fui cronista deportivo, corrector, redactor, editorialista, jefe de Deportes y finalmente secretario de Redacción, cuando me retiraba".

"Entrevisté a mucha gente: (Arturo) Illia, Santiago Fassi, Oscar Alende, Horacio Sueldo e Ítalo Lúder, que estaban en el primer plano de la política nacional. Rescato una a Agustín Tosco, un dirigente gremial ajeno a todas las veleidades del poder y del poder económico, y con una sólida formación. Un gringo grandote y sus manos eran como una pala. Charlamos y venía muy caliente de Santa Fe porque aparentemente lo que habían publicado no era lo que había dicho. Terminamos la entrevista, la quiso leer y le dije: 'No Tosco, ésa es mi responsabilidad'. A las dos semanas –a la noche– apareció un señor medio embozado que me traía un mensaje de agradecimiento de Tosco, porque la entrevista había sido un fiel reflejo de lo conversado. También a Raymundo Ongaro –que estaba en la clandestinidad– y a Horacio Sueldo –dirigente de la Democracia", refirió en aquella nota.

En cuanto a su giro al Derecho, dijo: "El periodismo tuvo su etapa muy linda pero después había que enfrentar otras obligaciones y necesidades, lo cual me volcó al ejercicio del Derecho, la docencia y la función pública". Y recordó su paso por la Facultad de Derecho de Santa Fe en los años 60 como una época brillante, destacando la excelencia de sus profesores, como Luis Jiménez de Asúa, Rafael Bielsa y otros juristas de renombre internacional que marcaron profundamente su formación académica.

También evocó el inicio de su carrera como fiscal de Estado de Entre Ríos, un rol clave que asumió en el regreso a la democracia en 1983, cuando fue convocado por el entonces gobernador Sergio Montiel para formar parte de un gobierno que debía reconstruir las instituciones y restablecer el equilibrio republicano tras años de dictadura.

Mensajes de dolor

El Colegio de la Abogacía de Paraná, expresó sobre Campos: "Fue abogado constitucionalista, ex fiscal de Estado y senador de Entre Ríos. Un referente del derecho que trazó una historia de vida signada por la coherencia, logrando el respeto de propios y extraños en toda provincia. De hecho, la sala del Tribunal de Disciplina del Colegio de la Abogacía lleva su nombre. Acompañamos a su familia y seres queridos en este triste momento".

Por su parte, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, manifestó: "Les puedo asegurar que su presencia perdura no solo en muchas normas jurídicas vigentes en la Provincia, sino también en nuestras oficinas de la Fiscalía de Estado, donde quedó impreso su compromiso absoluto con la defensa del interés público. Y así seguirá siendo, porque las instituciones no son solo normas. Las instituciones son, sobre todo, conductas de acuerdo a la ley, pero consistentes, constantes, firmes, razonadas, con un objetivo que le da sentido a lo que cada uno hace en la vida. Así que Jorge Campos fue un constructor protagonista de las instituciones jurídicas de la democracia que supimos conquistar. Y su ejemplo seguirá siendo memoria guía de nuestras conductas".