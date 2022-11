Es de Ramírez y hoy en Qatar vive una experiencia mundial

Maitena está desde hace dos meses en Qatar.jpg Maitena está desde hace dos meses en Qatar Gentileza: Maitena Riffel

Maitena cumplía con los requisitos y llegó a Qatar el 20 de septiembre, luego de dos días de viaje. “Salí de Argentina un domingo, tomó un vuelo a Chile, de ahí otro a Nueva York, luego a Abu Dabi y desde ahí el último avión a Doha”, contó a UNO, rememorando que lo primero que le llamó la atención al llegar fue el calor que hace en aquella región: “Hace mucho calor, es sofocante. Ahora bajó un poco la temperatura, pero quienes están acá hace más tiempo me contaron que llegó a haber entre 50° y 52°. En todos lados usan aire acondicionado”, indicó.

El brillo, la limpieza y la elegancia de Qatar fue otra cosa que le llamó la atención, además de las marcadas diferencias culturales. Al respecto, señaló: “Por ejemplo, los hombres pueden tener tres o cuatro mujeres, y me sorprendió cómo salen todos juntos. La primera mujer es como que tiene autoridad sobre el resto, ella tiene que aceptar a la segunda, tercera o cuarta esposa. Al principio, ni bien llegué, fue medio chocante todo. Y además de eso, me asombró qué está permitido y qué no, el tema del alcohol, cómo se visten. Pero después uno lo termina viendo de forma más natural, como lo ven ellos. Hoy lo respeto y está todo bien, pero no me podría acostumbrar a eso ni aplicarlo a mi vida; ya que es mucho el cambio”, explicó.

La comida allá es muy picante y fue otra de las cuestiones que pudo notar al llegar. Si bien hoy come en el hotel donde trabaja y encuentra opciones de platos parecidos a los de su tierra, confió que extraña la comida de su ciudad natal, sobre todo la de su abuela Ana María, que ya le prometió cocinarle lo que quiera cuando regrese, según contó Maitena, extrañando sus afectos, pero feliz de poder vivir esta experiencia.

La joven de Ramírez compartió su experiencia.jpg La joven de Ramírez compartió su experiencia Gentileza: Maitena Riffel

Por fortuna, allá no está sola: el hotel en el que está empleada es uno de los que más trabajadores argentinos tiene en Qatar, donde además se encontró con otros tres entrerrianos que participan en el mismo programa que ella, dos son de Paraná y otra chica es de Rosario del Tala. En este marco, celebró: “En el hotel trabajamos unos 45 argentinos. Somos un montón, estamos todo el tiempo juntos, tomamos mate, hacemos una comida; así que nunca estoy sola acá”.

Un golazo

Maitena ya tiene las entradas para estar presente en cuatro partidos del Mundial: los dos primeros para ver a la selección argentina, y luego para los partidos de octavos y cuartos de final. Sobre este punto, contó: “Se hacía un sorteo para poder comprar las entradas, porque era tanta la demanda que consideraban injusto hacer una venta libre, ya que algunos se iban a llevar 20 y otros ninguna. Había que anotarse en una página de la FIFA y salí sorteada, así que pude adquirirlas de este modo. Las que tengo son para ir a ver Argentina-México; y Argentina-Arabia Saudita, que son parte del grupo. Y después las de octavos y cuartos de final”, contó, con el deseo de poder ver al equipo nacional también en estas instancias.

Con respecto a cómo se vive hoy en Qatar la proximidad del Mundial, a solo una semana de la jornada inaugural, comentó: “Cuando llegué acá todavía no había tanto movimiento, había alguna que otra propaganda. Pero ahora sí hay cosas alusivas al Mundial en todos lados, en el metro o adonde vayas. El otro día se juntaron fans de Argentina con banderas, tambores y demás en el famoso reloj de arena rojo del Mundial, porque vinieron algunos canales de televisión. No pude ir porque estaba trabajando, pero fue mucha la emoción y queremos que ya empiece. Otro día se juntaron los hinchas de México, y así. Ya está llegando mucha gente de otros países”.

Cuenta regresiva para que empiece el Mundial 2022.jpg Cuenta regresiva para que empiece el Mundial 2022 Gentileza: Maitena Riffel

También recordó que en el hotel donde trabaja atendió unos huéspedes de Indonesia y al contarles que es argentina, le dijeron que anhelaban que gane el equipo que lidera Lionel Messi. Igual pasa con gente que es de India o de otros países que no participan en el certamen. “Muchas de ellos ya están con la camiseta argentina también”, afirmó.

Por otra parte, mencionó que durante el certamen a quienes viven en Qatar se los va a autorizar “a trabajar online desde sus casas, para que no haya tanto movimiento en la ciudad porque saben que van a venir extranjeros”, dijo, mencionando que ya se palpita el campeonato: “En el metro plotearon todo con fotos de los equipos que ganaron un Mundial antes y es re lindo”, aseguró.

Por otra parte, destacó que en la ciudad habrá colocadas pantallas gigantes para que quienes no pudieron adquirir entradas puedan ver los partidos.

Mientras espera el comienzo del Mundial, Maitena aprovecha para conocer el lugar y refirió: “Tengo un solo día libre en la semana y es en el único momento en que puedo llegar a recorrer, así que he salido a visitar lugares típicos de acá y todo lo que he visto es superlindo, pero obviamente me falta recorrer y conocer cosas”.

Su plan es retornar en febrero y su papá Roberto, que vive en Ramírez junto al resto de su familia, contó: “Maitena nos va compartiendo cosas y lo disfrutamos. Tratamos de que el tiempo pase rápido para volver a estar juntos, pero a la vez estamos muy contentos porque ella está conociendo esto, que es muy loco. La diferencia en un montón de aspectos es muy grande y hace que uno pueda posicionarse desde otra lugar diferente respecto a su forma de pensar”.

“La extrañamos un montón, pero ella nos va mostrando y nos va contando lo que pasa allá. Es una experiencia realmente increíble. Un Mundial en un país así y con esas características no se da en cualquier momento, así que la apoyamos para que pueda vivirlo desde el punto de vista de una experiencia más de vida”, concluyó.