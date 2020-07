Es de Paraná y conmovió al país con un video que rescata la más noble amistad

En las últimas semanas se viralizó en todo el país un video en el que Gabriel Martínez, un joven con síndrome de Down oriundo de Paraná, le enseña a escribir correctamente una palabra a Ramón, uno de sus compañeros del taller Mensajeros de Francisco, que brinda contención a personas con discapacidad de diferentes edades en la parroquia San Agustín.

Si bien la secuencia fue filmada hace tiempo por Sandra Villalba, la impulsora de este espacio de encuentro, fue compartida por miles de usuarios desde que comenzó la primera fase de la cuarentena, con más personas en sus casas frente a una computadora o navegando por Internet a través de su celular, decididas a difundir este mensaje esperanzador que atrapó sus corazones, en medio de las adversidades que generó la pandemia.

En las imágenes se ve a Gabriel interactuar con su amigo Ramón, quien sobrepasa los 60 años, enseñándole cómo se escribe correctamente una palabra. Sin entender del todo y casi resignado, Ramón le dice: “No puedo hacerlo, me pongo nervioso”, a lo que el joven, apoyándole una mano en el hombro y mirándolo fijamente a los ojos le responde de manera enfática: “No digás que no podés: ¡Podés! Intentalo, podés ¡Vamos, tú puedes, no te rindas!”.

UNO realizó en 2017 una nota en la que difundió el video que hoy es viral

Luego, mientras Gabriel borra la palabra mal escrita, con un conmovedor gesto lleno de empatía, le explica: “Yo también soy como vos, me rindo y a veces soy caprichoso”.

Quienes conocen a Gabriel destacan su espíritu solidario y su predisposición para ayudar a los demás. Muy querido por su familia, sus allegados, sus compañeros del taller Mensajeros de Francisco y también por sus pares actores y actrices del grupo de teatro “Qué ves cuando me ves”, a cargo de la directora Lidia Schmith, el joven siempre ha sabido cultivar lo más noble de la amistad.

En vísperas del Día del Amigo, que se celebra cada 20 de julio no solo en la Argentina, sino también en España. Brasil y Uruguay, Gabriel contó a UNO: “Cuando se viralizó en Paraná ese video que filmó Sandra, donde yo le enseñaba a Ramoncito, me llamó Nicolás Beltzer, un amigo de la iglesia que es comandante mayor de los Exploradores del Rey –una organización religiosa que trabaja con jóvenes cristianos– y me pidió autorización para compartir el video en una página de Buenos Aires”.

Sobre el contenido de la filmación, mencionó que se sumó a colaborar “para que de a poco Ramoncito vaya aprendiendo a escribir su nombre, su apellido, y cosas así”, y explicó: “Yo no soy maestro, pero le enseñé un poco porque él no sabía ni leer ni escribir”.

Por otra parte, destacó: “No sé cuánta gente ya vio ese video, y creo que llegó a nivel internacional. Hubo muchos mensajes apoyándome en las redes sociales, sobre todo en Facebook y en Instagram”. Con suma humildad, opinó sobre las cuantiosas respuestas que recibió: “Me emociona y es un gesto de amistad recibir tantos mensajes, pero lo más importante es tener a Dios en el corazón”.

“Antes de la pandemia iba todos los jueves al taller Mensajeros de Francisco a colaborar y a ayudar. Hago teatro también y tengo muchos amigos”, subrayó, y reflexionó: “Para mí la amistad no es salir a comer o tomar algo con otra gente. Para mí la amistad es poder contar con alguien que sea sincero, justo y honesto; que acompañe en las buenas y en las malas, en las dificultades, en las luchas y en las pruebas”.

Amistad sin barreras

Sandra Villaba, quien promueve los lazos de amistad y los buenos valores en el taller Mensajeros de Francisco, contó a UNO que a Gabriel lo conoce desde que era chico, ya que viven a pocas cuadras, y mencionó: “Con mi hijo Gaspar se criaron juntos prácticamente. Desde hace años que él participa en el taller y siempre está ayudando y colaborando. Le está enseñando a tejer a una abuelita y participó de otras actividades solidarias que también que hicimos en el barrio”.

Entre múltiples anécdotas, Sandra recordó que a Gabriel, con una vasta experiencia como actor, le gusta interpretar personajes: “A nosotros no nos invitan nunca a los desfiles oficiales, así que el año pasado hicimos nuestro propio desfile en el barrio San Agustín para celebrar el Día de la Bandera, el 20 de junio. Le habíamos hecho un traje a Gabi para que se vistiera como si fuese Manuel Belgrano, y salimos por las calles a repartir las banderitas que nos donó un canal local”, expresó.

Por otra parte, sostuvo que si bien ahora no se está reuniendo el grupo completo del taller, siguen coordinando por teléfono y redes sociales distintas acciones para seguir juntando donaciones de juguetes que luego llevarán a algunas instituciones. “Esperamos que pronto podamos volver a encontrarnos todos de manera presencial y seguir con nuestras actividades habituales. A veces salíamos a cortar el pasto en la zona, juntar la basura de las calles y demás, como una muestra de amistad hacia la gente y que vean lo que hacemos, porque al día de hoy todavía existe un poco de discriminación hacia las personas con discapacidad”, confió a UNO.

Gabriel también se vistió como San José, o usó un gorro de Papá Noel en los días previos a la Navidad, cuando salieron a repartirle golosinas a los niños de las cuadras aledañas a la parroquia San Agustín. “Le encanta todo eso y hasta tuvo un espacio en un programa de radio y hacía notas al jefe de la Policía Departamental, a la esposa de Adán Bahl, a funcionarios”, destacó Sandra, quien a fines de 2017 invitó a visitar el taller al famoso galán turco Ergün Demir, protagonista de la taquillera novela Las mil y una noches, quien con mucha humildad llegó a compartir un almuerzo en la iglesia del barrio con los integrantes del grupo Mensajeros de Francisco, sumándose a cultivar una gran amistad sin barreras, que perdura hasta hoy, con un asiduo intercambio de mensajes con los chicos de la capital entrerriana desde Estambul, ciudad a la que regresó a vivir hace un tiempo.