Enojo de Veteranos de Malvinas con el nombre de una plaza

Plaza: "34 Malvineros Entrerrianos"

En la tarde del jueves se llevó adelante el acto mediante el cual se dejó inaugurada la nueva nomenclatura de la plaza “Los Conquistadores”, ubicada en calles Alicia Moreau de Justo y Francisco de Bueno, que pasó a llamarse “34 Malvineros Entrerrianos”.

El acto fue presidido por la secretaria del Concejo Deliberante, Irene Esquivel, y el concejal Sergio Elizar, autor de la ordenanza (10.092) mediante la cual se hizo la nueva designación de este espacio público.

elizar plaza malvinas.jpg

Al comenzar la ceremonia, la banda de música de la Fuerza Aérea “Brigadier General Antonio Parodi” interpretó las estrofas del Himno Nacional Argentino. Luego, Raúl Martínez, veterano de guerra de Malvinas, artista plástico, creador de la muestra “Los Colores de la Guerra” y diseñador del Mural “Combatientes Entrerrianos”, se dirigió al público presente, y señaló: “Es una humilde plaza del barrio donde yo vivo, así que estoy muy orgulloso”.

En este marco, estuvo presente la presidenta de la Comisión Vecinal “Santa Lucia”, Alicia Glauser, quien expresó que esta nueva nomenclatura era un anhelo “de hace muchos años”, que se pudo lograr gracias a la ordenanza sancionada en el Concejo Deliberante de Paraná.

También participaron del encuentro, el diputado provincial Julio Solanas; el titular de la sede Paraná de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Gustavo Guzmán; la concejala Susana Farías; representantes de la Dirección Municipal de Veterano de Guerra de Malvinas y de la Comisión Vecinal del Barrio “Santa Lucia”; las directoras de las escuelas “Santo Domingo Savio” y “San Nicolás”; el vicario Padre César Schmidt, de la Parroquia Santo Domingo Savio; vecinos y público en general.

Enojo mayúsculo: Son 36 los héroes que entregaron su vida

Una vez que se oficializó la inauguración del nuevo nombre de la plaza, los que pusieron el grito en el cielo, fueron los integrantes del Centro de Veteranos de Malvinas Paraná. En un comunicado de prensa, se expresó el dolor y descontento con el grave yerro institucional del Concejo Deliberante, de poner menos muertos a los que corresponde en el conflicto.

"Se inauguró una Plaza y se le cambió el nombre por 34 Malvineros Entrerrianos en el Barrio Santa Lucía. Queremos expresar nuestro dolor y descontento con lo realizado ya que el nombre colocado no se corresponde con la verdad histórica, los Malvineros Entrerrianos son 36. Queremos dejar expresa constancia que este Centro madre cuenta con 180 socios, pertenecemos a la Federación Entrerriana y como consecuencia a la Confederación Nacional", se explicó en la información, para agregar: "Nunca fuimos consultados para llevar adelante esta iniciativa, que en la mañana de ayer (por el jueves) nos comunicamos con un Concejal (Sergio Elizar) para evitar este error histórico y se minimizó nuestro intento manifestando que luego sería reparado y corregido. No es posible ante esta situación convalidar el acto y seguir adelante como si nada hubiera pasado".

Desde la entidad que defiende los derechos de los malvineros, se añadió: "Esperamos la corrección pública de los hechos mencionados y las disculpas que corresponden a los familiares de los 36 fallecidos en combate. Por último dejamos en claro que estamos a disposición de las Autoridades para evacuar cualquier consulta al respecto".

UNO dialogó este sábado con el responsable de prensa del Centro de Veteranos Malvinas de Paraná, Oscar Eguías, quien no ocultó su malestar, al igual que el resto de la comisión directiva. "Le pedimos a Elizar que se suspenda el acto, para corregir el grave error, y nos contestaron que era imposible tal petición. A lo que le respondimos que no avalaríamos el acto, y por ello institucionalmente nuestra entidad no asistió a la Plaza".

"Es más, hemos solicitado la autorización para que en la próxima sesión del Concejo Deliberante, nos permitan ir e informar de este grave hecho, para que se pueda subsanar, por el respeto a los dos compañeros muertos que faltan, a sus familiares y a la historia real y verdadera de lo que ocurrió en Malvinas. Los héroes que entregaron su vida, fueron 36, y no 34 como se oficializó desde el Concejo Deliberante", enfatizó muy molesto finalmente el Veterano.