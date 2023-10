Encuentro de jóvenes y adolescentes con Rosario Romero

Romero valoró la iniciativa y destacó la importancia que se haya hecho en la plaza Alvear, recientemente remodelada por la Municipalidad de Paraná. Los espacios públicos, destacó la candidata, son puntos de encuentros para expresiones cívicas y así lo estaban ejerciendo los y las jóvenes que allí se convocaron. “Celebro que este encuentro se realice al aire libre, en un espacio público, que simboliza desde la defensa de la democracia hasta la defensa de las conquistas logradas”, destacó y los instó a no sólo “defenderlas” sino “ampliarlas”.

En ese sentido, Cáceres fue quien invitó a reflexionar sobre las propuestas que anuncian otros espacios políticos, los que están orientados a la quita de conquistas, de derechos consagrados, como es la educación pública y gratuita y la salud pública, entre otras. “El próximo 22 se pone en juego dos proyectos de país en los cuales tenemos que ser conscientes para no retroceder ni volver a lo que se vivió en la década del 90 o la del 2001”.

La candidata a intendenta no sólo reconoció lo que se hizo durante la gestión de Adán Bahl, sino que consideró seguir profundizando el cambio por la Paraná multicultural e inclusiva que contemple todos los requerimientos de las distintas generaciones, desde las infancias, las adolescencias a la de adultos mayores. “Debemos tener la capacidad de integrar, de igualar. Queremos un Estado que no suprima derechos, que defienda la democracia, que sea inclusivo y con una mirada intergeneracional, que no excluya a nadie, que no excluya ni al diferente ni al igual, que no excluya al grande o al joven”.

Por último, Romero instó a los adolescentes y jóvenes que seguir debatiendo en los espacios públicos y que armen sus proyectos estratégicos para la ciudad. “Vamos, entre todos, a armar a una ciudad con perfil turístico, industrial, una ciudad que defienda los derechos, los espacios públicos y las conquistas”.